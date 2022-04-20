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自然縈繞 從「心」出發 Start From The Heart

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜Cherry Chao 圖片提供｜庭拓室內裝修設計】

位於大直明水路上的庭拓室內裝設計，35坪的商業空間，設計師以loft風格細細打造，建材使用相當用心，打造出親和感十足的自然意象。選用無毒、無機塗料、天然實木和珪藻土建材，並將原本低矮的天花板拆除，呈現裸露原始的天花板；空間中處處充滿細節和驚喜，像是運用漂流木為門片把手、與樹葡萄盆栽結合的創意中島吧台等，設計師總在不經意之處，發揮巧思植入天然生命力，構築出豐富又鮮活的空間氛圍。

自然材質 展現空間生命力

設計師在辦公室風格上，彰顯自身對於空間的想法，讓人一目瞭然其設計理念。庭拓室內裝修設計新的辦公室座落於大直，還沒進門，從外觀就可窺探一二。

落地的大面玻璃窗大有玄機，採用電控玻璃，可視使用需求調整為清玻璃透明及霧面的效果；來自屏東長達400公分，重達600公斤的長凳，是完整樹幹剖半而成，自然樸實的質地成為視覺焦點；門片亦採用實木鋪設，特別的是，找來一塊漂流木當門把手，再妝點兩隻金鳥迎賓，有著畫龍點睛之效，灰色塗料旁與門片中間嵌入一個凹槽，種植植栽，鮮活的綠葉展現滿滿的生命力。

步入室內，地坪保留原本舊有的磁磚，以無機塗料加以覆蓋，運用好幾道的工法，展現出平光的質感，並有著高硬度、無接縫的優點；圓弧型的人造石洗手檯，上方的黑色鐵件就是水龍頭，造型十分酷炫特別。

廁所壁面選用珪藻土，以達調節溼氣和除臭功能；除了開放式的員工區外，安排一處中島吧台區，可供員休憩、談話用途，特地沿用舊辦公室的桌板，將中間挖出一個洞，讓姿態萬千的樹葡萄得以伸展，仔細一看，其中一隻桌腳竟是花盆，另一桌腳則以紅鏽金屬作異材質的搭配，創意十足。

增添綠意 與自然共處

空間中沒有過多的裝飾，而是充分利用每一吋空間，將天花內凹槽的空間作為擺飾平台，加上實木底座和燈光襯托展示品，放大空間外也增加展示機能。空間中央有個直徑達150公分的極薄燈幕，像口天井般，除了提供照明外，也能照顧植物代替日照的功能。

會議室四片橫推門片中間採用茶玻、兩側則是茶鏡，可視使用需求彈性調整虛實變化。會議室內長桌、投影布幕和黑板牆，功能一應俱全，美觀又兼具實用性。後方工作區臨近美麗的後花園，恣意擺上休閒桌椅，並在頗有年代的盆栽中種植些許綠意，再運用既有的竹子巧妙遮蔽空調主機；後花園愜意的景象，引景入室放大室內空間，同時也成為為忙碌工作放鬆心情、提供隨時充電的一方小天地。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

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