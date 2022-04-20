老北京同仁堂的養生之夜

【文字整輯｜Eddie 設計公司｜北京無象空間建築設計 圖文提供｜ZZ Media 最傳媒】

" 後浪們，同仁堂喊你喝枸杞咖啡了！ "

同仁堂知嘛健康頭牌-枸杞咖啡

枸杞咖啡作為知嘛健康的"頭牌"飲品，將安神助眠的枸杞和咖啡結合，穩穩拔得進店客人摯愛榜單頭籌，每一顆寧夏枸杞都擁有"同仁堂甄選"的貴族身份，價格卻和一杯精品咖啡持平，一邊嗑咖啡因一邊養生，後浪們喝完，真香！

新貴養生的四字秘訣

/ 象 食 養 醫 /

同仁堂知嘛健康打造了健康飲食+醫館+體檢+社交文娛的複合功能體。設計師王永將實木和黃銅在店內大面積鋪陳、衝撞。從首層向上，知嘛健康分別以象、食、養、醫為主題完成了整個概念店的主題設置。

在0號店首層以「食」為主題的空間內，新貴族們的養生食譜將得到一站式解決。膳食坊、紅酒坊、中西茶飲坊、和烘焙坊分佈在兩千平米的首層空間內。

深灰色吧台圍合的古膳食堂里，知名大廚根據四季節氣研製出多樣宮廷滋補膳食秘方，在咖啡區組養生咖啡局，或者在紅酒坊買最健康的醉，都是新貴族打開食譜的最佳方案。

從春季滾湯到冬天的一碗臘雞冬菇，知嘛健康乾脆承包了全年食譜。而根據不同階段的身體需求研製的食療配方更是伴隨了整個生命週期——產後調理、兒童膳食、老人三高亞健康等等。16800支藥盒起伏綿延覆蓋首層2000平米的天花，集百草后，藥盒高懸，用吃飯改變活法的時代正式開啟。

/ 養 /

"象"與"養"兩大主題位於0號店二層空間。同仁堂將中醫中代表檢測的「象」和以亞健康管理、理療為主線的"養"通過不同功能的空間逐一鋪陳。

二層「養」——亞健康解決方案長廊

在亞健康解決方案長廊，通過健康數據監測追蹤，能直接為亞健康訂製出從膳食到保健運動的全套方案。長廊附近的休閒文創空間則延續了一層的水磨石、老實木等等。

/ 醫 /

三層「醫」——中藥調劑秀台

以「醫」為主題的三層空間中，滿目藥櫃的古老醫館經過當代設計手法的演繹變成如今開放、舒適、專業的現代醫館。

三層"醫"——健康TED

健康TED直播的區域定期開展各種健康講座，社區里的養生達人新據點，就是這裡了！從醫病到養護，雖然換了面貌，但同仁堂還是那個"葯到病除"的金招牌。

500平米的雙井1號店如今已經正式對外開放，這些真正走進社區的門店將擁有0號店的全部功能體驗，接過同仁堂發的健康牌，一起做個新貴族吧！

三百年老字型大小的品牌新生 "但願世間人無病，寧可架上藥生塵。"

揣著這句理想，同仁堂從百草到禦藥，再到養生滋補品，走過了350年的歷史。即便沒踏進過同仁堂的藥鋪門，這塊金字招牌的分量大約也沉在每個中國人心裡。不過，就當你懷疑同仁堂是不是古老的只剩下一塊金字招牌的時候，它搞了件大事情。

2020年，同仁堂健康旗下的新品牌"知嘛健康"正式誕生，依託著全新的知嘛健康超級概念店，徹底顛覆傳統的沉浸式購物體驗也正式拉開了帷幕。老字型大小開始以更年輕、更時髦、更包容的方式賣實力，從今天起，知嘛健康就是你的城市新據點。

作為同仁堂新物種-知嘛健康的空間全案設計師，王永陪同仁堂走過了整整5年時間，從提出戰略轉型到大型0號店正式開業，同仁堂的變革路上有太多故事。

Q：同仁堂提出戰略轉型是在什麼契機下？

A：大概2014年，同仁堂老字型大小的市似乎也碰到了天花板，依靠傳統門店的售賣形式急需改變，所以品牌在那個時候提出了從產品到服務的戰略轉型。

Q：從概念提出到方案成型是如何推進的？

A：提出轉型后，我們和同仁堂就一起開始在國內外實地考察。從零售業到酒店等各種業態，幾乎每開一家品牌新店我們就要去體驗，最後目光鎖定了酒店品牌的業態形式，有了打造沉浸式體驗空間的想法。

Q：在方案制定過程中遇到過什麼困境？

A：從最初考察零售業到最終鎖定酒店業態是第一個突破。其次，品牌最初找到一些國外知名設計團隊，但由於外國設計師其實不了解國內老字型大小的經營模式和準確的需求，最終沒能給出設計方案。後期，當我和團隊完成了整體設計方案后，很多現在看到的產品線是從空間倒推研發的，同仁堂幾乎完美的背書讓這個倒推的過程能夠實現。

這個時代正在推動老字型大小做出改變，無論重塑還是創新，這場聲勢浩大的升級變革都勢在必行。知嘛健康拉開帷幕的這一刻，有新生的雀躍，更有一如既往的泰然堅定。「新國貨是時代的列車，是老字型大小品牌文化新的傳承，你坐上這趟列車了嗎？」

主設計師｜王永

設計團隊｜谭维、朱晨旭、張桂影、贾志勇、于躍

攝影｜影喻建築空間影像

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期