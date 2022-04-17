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細選壁面材質 展現多變風情

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜編輯部 圖片提供｜一研設計制研所】

如何呈現居家空間的質感，聰明挑選材質是很重要的一環。一方面要與色調作完美搭配，才能襯托起空間的風格，另一方面也需要考量到預算和實用性。在公領域中電視主牆面通常是視覺的焦點，以往常見的手法挑選獨一無二的天然大理石鋪陳，展現恢弘大器的空間氛圍。但隨著時代科技進步，出現許多其他的裝潢材質，也能達到同樣的視覺效果，甚至有著更多不同特性和優點，既能節省裝修預算，也能滿足使用者的需求，透過一研製研所設計總監陳宗瑩專業的建議和搭配下，讓這些材質充分展現出豐富多樣的樣貌。

非要大理石？ 善用材質展創意

大理石擁有獨一無二、自然紋理讓人一見傾心，但天然石材有著細小的毛細孔，保養照顧可不容輕忽，弄髒了就失去原有的價值和質地，相當可惜。若想要方便清潔保養又能有著大理石的視覺效果，來看看這個設計個案，玄關一進門的拼貼牆面，採用的就是磁磚，同樣是白色和灰色的大理石紋路，清潔擦拭起來相當方便，完全不用擔心摸久了會有變色的情況發生。

另一個案設計低矮的電視牆，採用薄板磁磚也就是大板磚表現，輕薄易施工是它的特色，一研製研所設計總監陳宗瑩在電視牆下方，運用金色的鍍鈦材質作巧妙搭配，玩轉異材質，創造出空間鮮活的特色。除了磁磚和大板磚外，您想像不到的，還有像是美耐板、噴漆、詩曼特塗料，甚至是油漆和樂土等，只要能突顯出不同材質的優點再加以變化，也能創造出令人驚豔的壁面風貌。

拼貼呈現創意

磁磚和大板磚可以任意拼貼展現創意，跳脫傳統制式對花的規矩，可視空間風格的需求，拼貼出想要的不規則感，展現立體活潑的樣貌。

異材質混合搭

不同材質的混搭，透過大膽的設計巧思，可以迸發出衝突或驚喜的視覺效果，賦予空間豐富多變的表情。

保養清潔便利

除了營造風格外，挑選材質時也要顧及實用性，便於清潔才能永保如新，避免髒污而產生變質或產生陳舊感，影響美觀。

在一研製研所設計總監陳宗瑩經手的設計個案中，可以看出針對壁面規劃上十分用心，在素雅的白淨空間中，黑色牆面以噴漆材質呈現，完整大面牆達到空間安定效果，當降下投影布幕時，稱職地做好穩定背景的角色。

另一個案中，灰色的電視牆選用詩曼特塗料鋪設，呈現出彷若大理石的細緻紋理，施以溝縫點綴，視覺更聚焦，布局出完美協調的線條比例。塗料的種類相當多，設計師利用大板磚和油漆作出變化，讓電視牆多了層次不會單調，一旁的書桌前則以暖色調的樂土鋪陳，營造清水模樸實的質感，自然的撫觸也有著防水、抗壁癌又透氣的環保特性，十分特別。

因為美耐板有著防潮、耐高溫、抗刮傷的優點，除了單一色彩外，也能做出木紋、石材和金屬的質地，近來更出現皮革編織布面和絲絨等表面樣式，花色多樣化，加上黏貼後亦無需再上漆，成為經濟實惠的裝潢材料。

設計個案中兩款置頂的沙發背牆，皆採用美耐板鋪陳，一為淺色大理石的紋理，以溝縫界定出平衡空間的比例線條；另一個案是挑選暗色低調的木質感美耐板，為了虛化突兀的量體，將大樑完整包覆，建構出沈穩靜謐的空間氛圍。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

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