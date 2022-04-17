砌．漫光 Light Prevails

【文字整輯｜王程瀚 圖片提供｜近境設計】

「永遠不要過著忙碌的生活，以至於忘記過生活」

人一天有三分之一的時間處於工作狀態中，因此希冀透過設計將生活氣息帶入工作環境，讓空間本身能同時滿足物理與心理上的需求，進而創造出在工作閒暇之餘也能沉澱及放鬆的環境。

有鑑於此，在格局中特意規劃社交場域、工作場域以及屬於個人的私密場域，運用磨砂玻璃磚的柔和特性與折射光線作為整體中介，藉以軟化隔間的定義。

平衡

個人場域中使用水泥色為基底，並利用木質元素平衡量體中的溫度，使其充滿溫潤而包覆的私密性。

聚焦

工作場域中則採用深色木紋降低牆體存在感，輔以天花吊燈配置劃分出不同組別的獨立座標，同時也凝聚視覺焦點專注於各自的工作桌面。

反射

社交場域針對天花、牆面使用不鏽鋼及鏡面等不同紋理的反射材質，引入室外自然採光，同時搭配人造光源，使得光線以各種波長重疊發散，展現奇幻美學氣質。

純粹

最終，期待融合理性的軸線安排，賦予使用者在室內悠然體驗本身與自然環境的連結、生活與工作模式的共存及轉換的可能，全心全意去感受純粹精煉後的簡約空間氛圍。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期