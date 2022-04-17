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Open好宅／輕鬆又簡單！從空屋變身咖啡店般的溫馨收藏居所

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜rippling 圖片提供｜貝塔】

Data

桃園青埔｜42｜新成屋｜兩房兩廳

建材：diy木地板

傢具：ikea

單身女子長年在外，因為有蒐集癖好，東西多，又有自己喜歡的傢俱，因此當初在承租房子時只能尋找空屋，不考慮有附傢俱的空間。空屋的優點在於，可以隨心擺放配置自己的物品，以及未來要搬家的時候，復原也快速方便且容易，因此這個小窩做為一個全新的空屋，不另外設計木作或水電，只要思考傢俱如何擺設佈置，以及物品如何收納即可。

自己舖塑膠地板
自己舖塑膠地板

Q：裝修前有哪些需求？

由於是承租空屋，於是希望哪一天不住時，可以快速復原成承租前的原始狀態，因此不做裝修，比較是DIY佈置自己的家。因為東西很多，許多更是收藏品，於是選用的傢俱大多兼有收納及展示功能。

空屋的樣子
空屋的樣子

Q：喜愛的室內風格？

喜歡簡單自然的風格。然而由於傢俱與物品繁多，不易呈現簡約日系的無印風格，在各種類型收藏品和古董木傢俱的混搭組合下，色彩與材質偏向自然溫暖，希望整體感覺舒服自在。

古董家具寫字桌和無印良品的書架收納
古董家具寫字桌和無印良品的書架收納

Q：資訊和靈感參考來源？

因為蒐集的小東西、擺飾及畫作很多，需要大量的層架與其他收納傢俱來展示放置自己的收藏。

歐洲古董家具展示櫃拿來區隔客廳和玄關的空間
歐洲古董家具展示櫃拿來區隔客廳和玄關的空間

Q：旁人如何形容你的家？

由於整體顯得舒適溫馨，並且陳列展示的收藏品眾多，朋友來都覺得這個空間像咖啡店或雜貨店。但我自己覺得東西似乎太多，可能未來要找時間練習斷捨離了。

明信片收納架
明信片收納架

Q：最滿意的空間？

應該是客廳吧，因為朋友都說客廳像咖啡店，大片落地窗讓採光也很好，可以看到陽台的植栽，在溫馨舒適之餘，帶有清新自然感。

因為沒有運用裝修區分空間使用方式，而是以軟裝佈置為主，利用展示櫃與地拼區分客廳跟玄關，在清楚界定空間使用方式之餘，還保有空間視線的連貫性與可活動性。

地板鋪完進才進家具
地板鋪完進才進家具

Q：最滿意的設計？

希望有溫暖木地板的視覺感受，卻又因為房子是承租的，未來搬家需要回復原狀還給屋主，於是捨棄另作地板，而是拼貼塑膠木地板添增空間質感。比照空屋和佈置完後的照片，最大的差別即在於鋪設韓國防水塑膠木地板。仿水泥地板以類似巧拼的概念切割拼接完成，可以自己簡單施作，再加上同樣具質樸自然感的ikea大地色沙發，便能輕鬆營造出與空屋時很不一樣的低調寧靜空間氛圍，未來搬家希望回復原狀也很容易，是租屋族的好夥伴。

無印良品的胡桃木書牆立面，變成電視牆延伸出來的視覺焦點。
無印良品的胡桃木書牆立面，變成電視牆延伸出來的視覺焦點。

小刀就可以自行裁切拼組地板，材質軟、可彎曲又防水，觸感佳又方便一般生活使用。
小刀就可以自行裁切拼組地板，材質軟、可彎曲又防水，觸感佳又方便一般生活使用。

Q：設計裝修過程中最有趣或印象深刻的事情？

因為是空屋，傢俱跟藏書又很多，所以當初搬家進場需要先把裝箱的雜物做分類。比方說，書架一定要先就定位，再請搬家公司將裝書的箱子搬進屋內，接著拆箱上架書櫃，流程安排妥當，就不會有一堆紙箱擠在一起、讓家具動彈不得的問題。另外，房間空間有限，放了床架之後就難以再添上太多傢俱，但靈機一動，在床尾空間放骨董寫字桌，不僅能當作化妝桌使用，有很好的收納功能，還能為空間添增精緻感。

Q：會給同樣有裝修需求的人哪些實用性建議？

房子可能要考量是短期或長期居住，這在考量選擇哪種建材價位，以及未來是否要拆移等扮演重要角色，像在這裡就是租賃的屋子，因此全屋都是以傢俱佈置而成的，沒有固定不能移動的系統家具。

由於樓層較高無隱私問題，窗簾可以選擇織數較少的透光窗簾，如果在低樓層，對面或街道能看進屋內的話，若要使用透光窗簾，建議可以增加厚窗簾或選用較高織數以增隱密性。

Q：推薦的建材廠商？

韓國的DIY木地板廠商，該地板也很推薦給有養寵物的人使用，如果寵物弄髒地板，可以很輕易地整塊拆下來沖洗，其防水功能也讓地板不會因寵物便溺而受到損壞。

Q：推薦的傢具品牌？

無印良品的胡桃木書櫃可以自行組裝，搬家方便拆卸，質感也很好，下圖是ikea的沙發，大地色系容易與其他傢飾傢俱搭配，另外有情門的沙發邊桌尺寸適宜，形制古典優雅，品質也很不錯，能為空間加分。

另外，無印良品的胡桃木書櫃自然又帶變化的木色，以及自帶節奏的抽屜與開放櫃體，能輕易成為空間主角，讓客廳既大氣又氣質，再加上帶有活潑黃色、設計感十足的北歐古董單椅，為這個平穩且具品味的區域中增添活力。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

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