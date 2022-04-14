聚風納氣‧三代雅居 Immersed In Nature

【文字整輯｜王程瀚 圖片提供｜原田國際好設計】

家，不是一個裝飾的空間，更是一個安心居住的處所、匯聚家人感情的區域，也是許多人被愛包圍的地方，因此其中的一草一木、一桌一椅，都流動著滿滿的幸福與溫度。

導入微氣候設計 與自然共存共生

這間坐落於台中的自地自建五層樓別墅，建築本體已納入優越的採光條件與空氣對流，為了讓居住者於四季之中皆能隨時享受自然風與充沛光源，並減少開啟電器調控室內溫溼度所造成的資源消耗，因而從戶外造景便巧妙融入「微氣候」的關鍵設計。

一樓戶外庭院景觀依照日出、夕落方向，遵循大自然運作法則，分別在屋前與屋後規劃水池及生態池，進一步產生氣場流動及能量變化，藉以影響住家內的空間氛圍。生態池意在復育自然生機，於是特別挑選土壤、岩石等天然素材砌成水池，打造出讓動物、昆蟲喜歡並棲息的環境，再依照不同水深廣植多樣化植栽，並維持適當光照，以達到生態平衡，突破單調造景藝術，令活躍的生命力成為戶外休憩場域中最能展現生意盎然的美好風景。

此外，設計師還針對水池與生態池週遭區域種植不同品種、高度的植栽作物，細膩彰顯空間立體感，圓弧造型的木階步道突顯簡潔線條感，同時柔化了建築體的硬度，木階下方埋入照明燈光，兼具實用與裝飾效果，除了提升步行其間的安全性，無形中也替夜幕時分染上了浮想聯翩的浪漫色彩。

回應使用需求 展現公私領域的完美轉換

大門入口為了創造出如同天然山壁般的視覺與觸覺效果，故挑選立體感分明的岩石拚接於牆面，再切割出猶如自然裂縫的橫向脈絡，巧妙呼應主建築體的沉穩色調。另一方面，由於本案室內總面積廣達400坪，所以在五層樓空間中必須分隔出多個功能相異的公領域與供三代家庭成員使用的五間私人臥室。

公領域要符合老中青世代的需求與美學觀點；私領域則以個人品味及生活習慣為依歸，精雕細琢適合大家庭居住的高質感好宅，至於室內多採用石材搭配金屬飾邊，不著痕跡的形塑低調雍容的典雅大器。

一樓客廳低調奢華，與大家長的喜好若合符節；餐廳過道旁的起居空間風格轉為簡約洗鍊，透過弧線造型背柱指引動線方向，同時溫柔的將空氣與光線引導入內。位居地下室的交誼廳持續沿用弧形線條修飾空間婉約氣質，全室以冷白色基底搭配溫潤燈光，在簡單俐落中卻又透露著率性而為的冷調魅力。

離開公領域往私領域前進，每一間臥室都是針對房間使用者的品味愛好與平日行為習慣加以設計，主臥室大膽選用藍色鑲金邊，體現絲毫不張揚的富麗堂皇；另外幾間次臥室則依照使用者個性分別打造內斂雅痞風及利用強烈視覺對比帶出充滿衝擊力的反差美學，甚至選擇黑色金屬材質催生低調冷冽的華麗氣勢，一舉跳脫通俗印象；小孩房規劃理所當然的可愛俏皮，房內大量融入圓弧元素，有效保護小主人安全，方便孩子在房內盡情探索。

可以說三代之間，由長到幼，每個人都能在住家內找到最舒適且不受干擾的角落，所謂幸福的定義，在此獲得了實至名歸的詮釋。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期