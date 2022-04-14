暖白主義 3人1兔的理想生活場域 Ideal Life Style

【撰文｜王程瀚 圖片提供｜知域設計X一己空間制作】

都說住家面貌是使用者某部分的個性展現，無論是因為顏色搭配、材料選擇，亦或是對細節的重視，總之有些空間就是叫人一見如故，踏入內部的第一時間，就像是遇到老朋友一樣，除了感到舒適、愉悅、放鬆之外，心中暖洋洋的再無他物。

多元設計語彙 造就空間餘韻不絕

入口玄關地坪鋪設多彩六角磚，一旁壁面採用特殊塗料，表面由師傅以手工方式壓出獨一無二的紋路圖案，簡單設計卻傳達出明朗溫馨的味道。

客廳，映入眼簾的是瀰漫北歐風且機能齊全的景觀，設計師以白色為空間主軸，再針對餐桌、收納櫃、全室地板等部分家具採用實木加以點綴，同時在邊几、儲物櫃、木作、牆面邊角導入弧形語彙，建構圓融溫潤的視覺效果，並且落地窗前加裝白色木質百葉窗，可輕易控制陽光照射進入室內的角度，也無形中替公領域增添柔和人文氣息。

不僅營造溫馨居家氛圍，設計師也回應屋主需求變動格局，像是男主人因為經商之故，平日需要一個自己的私人天地來處理公務，所以利用客廳電視牆當分界，在後方規劃出一個半開放式的書房，除了書桌外，還在靠窗處設置臥榻，讓男主人在工作繁忙之餘能夠稍作休息，且半開放式的設計也方便與家人不受阻隔的進行交流互動，形塑加倍寬廣開闊的空間感。

至於女主人的工作與烹飪有關，故設計師將原始的封閉廚房改為開放式，更換全新而略帶鄉村風的廚具，與客廳相映成趣，並加裝L型中島，大幅提升料理效率，且透過這樣的設計讓她能隨時關注小朋友的動向，確保其安全無虞。

完善調整格局動線 安然靜享樂活慢時光

主臥室延續了公領域的溫暖質調，大片白色衣櫃、木百葉窗、木地板、床背牆的特製塗料輔以手工壓紋，都再次突顯了北歐風格中感性與理性兼具的精緻情懷，令過日子一步一步的昇華為過生活。

而男女主人都非常在意的主臥浴室，原本存在光線過暗、收納不足、淋浴間及浴缸過小的問題，設計師於是特意將傳統開門改為拉門，藉此擠壓出更多空間來創造舒適的洗浴區及強化儲物機能，照明設備也獲得了進一步的改善，展現出時尚俐落的現代都會風情。

最後，兒童房絕對是本案一大亮點，不同於其他空間的簡約優雅，設計師透過饒富童趣的手法植入弧形架高地板、洞洞板、大抽屜、黑板漆，讓小主人可以視自己的興趣隨意塗鴉繪畫、擺放公仔、收納積木玩具等，充分發揮無邊無際的想像力，甚至與家中飼養的小兔子一同在此快樂玩耍，於是大人的成熟與孩子的純真藉由設計合而為一，身處如此環境，誰能不每天滿心歡喜？

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期