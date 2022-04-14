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大潮流跟起來！絕美人字拼、魚骨拼、鑽石拼 從此拍照都要貼地拍

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜rippling 圖片提供｜德國MEISTER頂級木地板、Lamett 樂邁地板】

木地板不僅能為空間帶來溫暖自然的感受，也能給予高級質感，近年來，木地板除了傳統直向、橫向拼法外，更有人字拼，魚骨拼等等藝術拼法，讓地板不僅僅是空間裡的配角，而是以更為獨特的視覺呈現，猶如圖樣地毯一般成為視覺的重點。

1／人字拼

人字拼英文稱作Herring Bone，意即木板拼做魚脊、魚骨造型，由於該拼法又像是一個個的人字堆疊而成，於是又稱做人字拼。這種源自歐洲傳統木地板鑲嵌拼花工法，不僅大氣又具古典氣息，與同樣風格色系與具紋理的木家具在一起，能輕易打造歲月靜好的精緻質地。

人字拼像是一個個的人字堆疊而成，源自於歐洲傳統木地板鑲嵌拼花工法。（德國MEISTER頂級木地板）
人字拼像是一個個的人字堆疊而成，源自於歐洲傳統木地板鑲嵌拼花工法。（德國MEISTER頂級木地板）

人字拼在大片使用下，也能輕易的與空間裡的其他線條表情相呼應，或影響人們的視覺方向，例如色彩顯得精神的檜木紋理人字拼木地板，以指向大片落地窗的戲劇性鋪設方式，讓人們能更關注戶外風光，而人字形帶有參差感的拼法又提供足夠的趣味。除此，人字拼木地板也能為天花板的獨特設計帶來呼應，讓視覺不至於失衡於一方，並且賦予獨特變化，要人知道在裡頭生活的日子一點也不無聊。

人字拼木地板能呼應天花板的表情，讓視覺不至於失衡於一方，又賦予獨特變化。（圖片提供｜Lamett 樂邁地板）
人字拼木地板能呼應天花板的表情，讓視覺不至於失衡於一方，又賦予獨特變化。（圖片提供｜Lamett 樂邁地板）

2／魚骨拼

魚骨拼，這種像魚骨頭一樣錯落有序排列開來、藝術設計感十足的拼花地板，會讓地板排列成宛如海浪般綿延的W型，具有視覺衝擊感，並有延伸效果，讓太陽王路易十四十分著迷，凡爾賽宮、羅浮宮都能見到這種高貴優雅的拼花地板，不僅能與古典家具搭配，在不同色彩木紋與風格家飾家具的組合下，能產生很不一樣卻又適切的風景。

魚骨拼木地板以老木的溫暖馥郁，拼接出一波波安靜湧動的浪。（圖片提供｜雲邑設計）
魚骨拼木地板以老木的溫暖馥郁，拼接出一波波安靜湧動的浪。（圖片提供｜雲邑設計）

例如淺色木紋魚骨拼與白色系、簡單造型家具，組合成平淡清雅又不失之於呆板的居家空間，或是靜謐沈穩、在低限色彩材質中以老木的溫暖馥郁，拼接出一波波安靜湧動的浪，都是魚骨拼不只能呈顯古典優雅的最佳證明。

魚骨拼木地板排列成宛如海浪般綿延的W型，具有視覺的延伸效果。
魚骨拼木地板排列成宛如海浪般綿延的W型，具有視覺的延伸效果。

3／鑽石拼

鑽石拼，作為長木條斜拼交錯的人字拼進階版呈現，以滿鋪的菱形賦予地面復古地磚的繁複華美感受，在復古家飾家具與色系的搭配下，更能顯示其特獨有風格。這樣的藝術拼法不若人字拼、魚骨拼帶來視覺延伸感，而是以其精緻的藝術表現為長，讓人能細細品味空間裡的每一寸設計。你可以想像倘若善用每個長木條的木紋木色差異，能拼接出多麽多樣化且如鑽石一般多面閃耀的設計。

從人字拼、魚骨拼到鑽石拼，能見到木地板能帶來的表情多到難以想像，喜愛嘗試的你，是否該來試一試？

鑽石拼，作為長木條斜拼交錯的人字拼進階版呈現，以滿鋪的菱形賦予地面復古地磚的繁複華美感受。
鑽石拼，作為長木條斜拼交錯的人字拼進階版呈現，以滿鋪的菱形賦予地面復古地磚的繁複華美感受。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

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