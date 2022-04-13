陰翳‧氤氳 專屬一人的舒心療癒

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜王程瀚 圖片提供｜玳爾日式空間設計】

《楚辭‧漁夫》有云：「滄浪之水清兮，可以濯我纓；滄浪之水濁兮，可以濯我足。」原意是用來形容一種隨遇而安的處世哲學，但千載之下，洗滌帽纓的雅士已難尋，濯足泡腳的行為卻依舊在亞洲地區廣受歡迎，特別是日本獨有的足湯文化，讓人處在熱氣氤氳之中，悠閒洗去煩惱，進而重新找回自己的原始初心，若能將這樣的精神概念融入度假屋設計內，該會是怎樣充滿韻味的存在？

巧妙切割空間 形塑和式住家魅力

身為極度喜愛日本文化的單身男子，在疫情爆發之前，經常往返台日兩地旅遊自然不在話下，由於個人興趣使然，收集了相當多日本各城市限定的星巴克紀念杯與當地藝術家作品，因此需要規劃特殊空間加以放置，同時在與設計師商量過後，決定將足湯與和室相結合，開創出獨一無二的住家美好面貌。

打從進門開始，便能感受到濃郁的和風氣息撲面而來，設計師刻意保留玄關地坪的深色石英磚，搭配後方可以吊掛外出衣物的「押入（おしいれ）」懸空壁櫥，壁櫥上方並依照屋主需求量身訂做活動式多層架，以展示他參加眾多三鐵比賽獲得的獎牌，使得玄關除了穿脫衣物、鞋履之外，更成為一個藉由輝煌功績沉澱轉換心緒的過渡性區域。

室內全面鋪設淺色實木地坪，深刻傳遞溫暖親和的氛圍。有趣的是，本案室內面積並不算大，但相較一般類似格局多半採用開放式設計，好達到放大視覺效果的目標，玳爾設計卻反其道而行，利用襖門、捲簾與天花橫樑線條，將公領域明確劃分出三個獨立空間：廚房、客廳與和室。神奇的是，整體動線並沒有因此感到支離破碎，而是帶出更多機能豐富的日常想像。

明暗光影堆砌設計層次 精準詮釋傳統陰翳美學

廚房維持原本的一字型結構，但另外裝設大型中島兼吧台與兩面實木馬克杯展示牆，將過去一點一滴累積的珍貴行腳記憶化為推動生活持續前進的原動力。客廳電視牆漆上特殊清水模塗料，與四周的溫潤木料形成明顯對比，營造出低調沉穩的氣質。

客廳地坪嵌入塌塌米，厚度比木地板略高些許，但隨著每日行走踩踏，將逐漸與地板齊平，從細微處突顯家因歲月流逝所產生的巧妙變化，讓空間與居住者一同成長。此外，若有朋友造訪，只要將襖門拉上，捲簾放下，客廳立刻就會成為一間客房，這種多元的使用方式，無疑也是日本傳統居所精神的忠實展現。

至於與客廳一簾之隔的和室絕對是本案一大亮點，為了置入足湯，早在預售期便已針對此處進行客變，重新調整排水管線，地板也墊高達35公分，確保防水工程萬無一失，天花並選用格天花，內藏智慧型除濕機，透過不間斷的循環除溼徹底消除熱氣與水氣對壁面及建材產生的傷害。值得一提的是，設計師特意在足湯旁打造一隅枯山水，搭配一盞孤燈與圓形障子(しょうじ)窗，和緩過濾戶外光源，進一步替和室形塑出明暗難分的立體層次感，將日式陰翳美學詮釋得淋漓盡致。

如果說公領域的規劃是有意為之，那麼私領域的主臥室便是設計師的神來一筆，朱志峰總監揀選施工過程剩餘的木料切割成方塊，透過手工方式於臥室背牆拼貼出一幅風格畫，在大片藍色背景烘托下，鋪陳猶如落英繽紛的櫻吹雪震撼場景，輔以一旁壁面選用由檜木粉製成的沐薰塗料協力加持下，將最經典的日本印象停留在此時此刻，與公領域前後呼應，於是唯美一瞬，轉眼即成永恆。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

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