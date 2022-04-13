沉穩中看見質感 自在品味生活 Free Taste of Life

【撰文｜Cherry Chao 圖片提供｜成舍設計】

一家三口70坪的大器宅第，因為是毛胚屋，給了設計師很大的發揮空間，加上屋主的喜好與需求明確，在與成員溝通了解各自對家的想望後，設計師彷彿對空間施展了魔法，在沉穩的黑灰色調中，畫龍點睛賦予細緻的亮點，在粗獷低調中，展露出屋主細膩不凡的生活品味。

設計師運用沉靜富質感的語彙，一一形塑不同場域，整體呈現和諧一致的精緻調性，成就完美無瑕的現代風格居家。

經典家具 妝點質感空間

屋主對於居家風格有獨特的品味，其中男主人的休閒嗜好是收藏名酒，珍藏許多威士忌酒，需要大量的展示櫃體安放，設計師以黑灰暗色調鋪陳，步入藏酒室彷彿歐式精品酒窖般，置頂的大片櫃體內滿滿都是名酒，用光帶作為跳色點綴，襯托男主人珍貴的收藏品。屋主希望居家風格自然粗獷之中不失細緻質地，所以在挑選家具時，設計師也因應空間的佈置，將經典夢幻家具融入其中，包含B&B Italia、ROLF BENZ、Cassina等等，不褪流行的線條造型，與裝潢建材相互映襯，烘托出歷久彌新、極富質感的空間氛圍。

電視牆以灰色自然的岩板立體拼貼而成，刻意鏤空製造層次感，牆面保持部分穿透的視野，一旁的真火壁爐，營造出恢弘大器的客廳場域。

室內長廊的設計彷若藝術館，左邊陳列櫃珍藏男主人的收藏品，右邊則將儲藏室和廚房的門片，巧妙加以隱藏，並以光帶細細點綴。

藏酒室的天花板採用弧型收梁，創造出猶如閣樓般的歐式斜屋頂，讓空間更加延伸，電視以鐵件架安置，可旋轉任意調整方向，機能性十足。

樸實中 勾勒細膩表情

細看櫃體壁面採用特殊的藝術塗料，有著立體的紋理，岩板牆面的嵌縫，點綴黃銅飾條，質樸中透出金屬質地，豐富視覺效果不顯單調。

衛浴空間以黑色和古銅色的鐵鏽磚鋪陳，暗色系再搭配鐵件與精選的造型吊燈，營造靜謐的氛圍。因為女主人偏愛淨白優雅的風格，睡眠區和衛浴空間以白灰色大理石妝點，更衣室關上門片後顯得整齊俐落。

男孩房則是年輕人喜愛酷炫的個性風格，玻璃衣櫃運用深色襯底，加上燈條後櫃體儼然成為一方發光體，相當吸睛；而灰色壁紙搭配黑色亮面鐵道磚，有如精品店般時尚又有型。

About Design Company

Designer Profile

許鈞茹

現任│成舍設計 民生公司 主任設計師

設計理念│ 以人為本，建立良好的溝通與互動為基礎。不予侷限，運用多樣性手法，將抽象或具體元素轉化為個案中獨有的空間樣貌。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期