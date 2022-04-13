5大人字拼挑選重點——打造最美藝術拼貼木地板

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜rippling 圖片提供｜德國MEISTER頂級木地板】

要想擁有獨特的室內設計，可以從立面的色彩形式作表情，也可以從佔據大片面積的地板加以呈現。許多人喜歡木地板的自然溫潤，近年來，更捲起一股人字拼的木地板裝修潮流，在眾多品牌當中，德國MEISTER人字拼超耐磨木地板絕對無法被忽視。以下五點，告訴你為什麼選擇MEISTER。

1／超過200項專利的大師品牌

德國Meister地板台灣總代理辰邦工程總經理范長春表示，Meister以大師為名，擁有兩百多項專利技術，對超耐磨木地板的極致研究開發，使其達到巔峰。其超耐磨木地板多由高密度樺木、山毛櫸木纖維組成，不管在木料或膠合劑、防水膠等材料的使用上，皆講求健康、無毒、環保，綠色意識遠遠走在趨勢之前，就是要確保使用者能在自然健康環境中開心生活。

2／提供家屋最高規格的安心認證

健康無毒的MEISTER木地板，並未犧牲其功能，反而是往登峰造極的方向走去：榮獲各項國際認證、最頂級能到24小時的防潑水能力，讓使用者毋須擔心寵物便溺、孩童翻倒湯水；鑽石級耐磨表層，讓人不再害怕高跟鞋跟等銳物帶來的細微刮傷，或是鋼琴等家具的重壓；最高等級第8級的耐久度，任憑陽光肆意曝曬，色彩仍舊保持鮮麗如新；2022年保固全面升級，在正常使用下享25年保固，遠遠超越他牌所能允諾的時間，在在顯現出MEISTER自傲的技術。

3／以最頂級技術呈現最自然美學

由於MEISTER另有經營原木地板，更有專業團隊所設計的美學呈現，樹結、木色深淺等選用都讓人感到美麗且自然，而這樣的設計更有深厚技術作為基底。MEISTER以硬樹脂取代三氧化二鋁，高級的技術層次不但提升木地板的耐磨性，更讓圖像在高溫高壓下不會失真。於是可以見到，MEISTER超耐磨木地板能夠清晰呈現精心設計的木紋，在同樣優質的印刷下，顯得極為立體逼真，宛如原木一般地自然。

4／可重複使用的獨家專利卡扣

木板的卡扣設計，同樣是獨家專利的一環，於是可見，MEISTER超耐磨木地板，不僅省去了敲打、釘釘子、上膠等會破壞企口、上下卡榫的動作，不僅能更快速且安全地安裝，拼接效果更顯平整，也利於重複使用，要想搬家拆卸重組絕對省時又方便。

從上方的影音即可清楚發現，MEISTER人字拼超耐磨木地板，更是擁有屬於自身的專利卡扣，四邊卡槽設計不同，不但較它牌方便且安全，而且由於精心設計，拼接密度更高，看起來整齊不鬆垮，甚至，它能從角落開始拼組，也能從中間往兩邊擴展，自施工上有高度的彈性，又能保證外觀有同等的平整美觀呈現。再加上辰邦工程團隊的專業鋪設技術，並且全面使用專門的收編壓條及踢腳板，力求居家視覺美感的完美呈現。

5／深淺木紋各具難以抗拒的獨特風華

除此之外，MEISTER人字拼超耐磨木地板擁有深淺兩種橡木紋顏色，淺色木紋超耐磨地板在斜切如辮的拼接鋪設後，質感絕佳的MEISTER木地板讓人感覺到法式的優雅輕柔，又保有一種特殊的動態感，呈現有態度的新時尚設計感受。

深色橡木人字拼超耐磨木地板比起淺色更具個性，沈穩的自然色彩讓空間獨具復古迷人風味。看見德國MEISTER人字拼超耐磨木地板的效果，是否也想改變一下自家風格了呢？

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

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