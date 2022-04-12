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築夢翱翔 Build Dreams Soar

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜王程瀚 圖片提供｜伊太設計】

不同於一般人認知中的刻板印象，健身這件事未必總是陽剛與外放的，更多時候是一種內斂個性的表達，每一滴經過艱苦鍛鍊後流下的汗水、每一吋遭逢嚴苛訓練後酸痛難耐的肌肉，都是自己對自己負責任的態度，不需要也沒必要向他人訴說，當身材線條一天比一天更加強壯結實，就是最低調的無言驕傲，而這種忠於自我的精神同樣轉化為設計概念反映在本案的空間規劃中。

消除空間干擾 讓人與身體自由對話

相較市面上連鎖品牌的巨大規模，坐落於長安東路上的這間健身房走小而美的路線，室內面積僅40坪上下，做為業主的首個創業項目，他希冀本身築夢踏實的堅持也能給予上門顧客一些鼓勵，因此要求設計師以俐落的線條、素雅的用色結合清晰明確的動線，打造簡約、空靈的室內氛圍，讓人在運動時能不受干擾的與身體交流對話，以達到內心深處渴望的目標。

入口接待櫃台使用白色、灰色、深淺木紋交錯呼應，再搭配鏡面與玻璃，利用反射作用襯托出人在律動時所展現微妙唯美的姿態，也無形中起著放大空間的效果。

進入重訓室，地坪鋪設專用地墊，具有緩衝、耐重的功效，同時保護使用者的安全。而由於天花高度有限，因此在擺放重訓設備時都必須經過精密計算，避免器材邊角撞到樑柱產生斷裂損害，最後排列的成果在視覺效果上亦別具一番驚心動魄的感受。

溫暖色調呼應陽光 透過光影變化打造舒適場域

此外，設計師將天花塗上灰階色調，並裝設多盞軌道燈，藉由色差產生明顯層次對比，兩側大片明鏡背後也加裝嵌燈，透過溫暖的照明光源象徵代表希望的陽光在空間中四處折射發散，於是身處其中的人們猶如展翅高飛的鳥兒，為了完成理想奮力翱向天際，邊咬著牙執行重訓，邊在腦海中描繪著美好的前景。

重訓室後方為瑜珈教室兼TRX懸吊訓練室，長條型的格局，輔以大片鏡面與明亮採光，讓客戶心無旁騖的將焦點集中在自己身上，依循高度緊繃然後休息放鬆的規律來回重覆數次，將煩躁思緒一一甩出體外，心靈由此獲得沉澱，展現出動與靜的完美平衡。

最終，我們會發現，健身與人生其實有點類似，努力不一定會成功，但想要成功一定得努力，而本案的出現，則再次驗證了這個道理。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

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