質感破表！五種打造滿分人字拼木地板百變風格

【撰文｜rippling】

人字拼（Herring Bone）源自歐洲傳統木地板鑲嵌拼花工法，像是一個個的人字拼接而成，是近來熱門的拼花木地板。時常見到它在復古空間裡使用，但如果你就此侷限對它用途的想像，那就太小看他了。設計王精選五種人字拼的運用，要讓你知道人字拼什麼風格都能駕馭，並且更具質感！

木紋人字拼地板，統合整體色調與繁複圖樣，製造出既立體又不顯過度複雜的復古時尚空間。

1／美式工業

這件以「英倫美式之合調」為主題的商業空間，以玻璃與深木紋門框架構出復古感，內部則由灰色層疊石紋與手工鏝塗，以統一色調與繁複圖樣製造出立面既立體又不顯過度複雜的時尚表情，再加上黑色天花板、軌燈，以及飾有鉚釘的木櫃體，為整個空間帶出了美式工業風格。在這樣的設計下，設計師選用具色彩層次的木紋人字拼，不僅呼應牆面紋理與櫃體材質，更增添了空間的復古工業質感，呈現出既協和又充滿個性的空間。

繽紛自然、古典優雅、特殊排列的壁紙，與人字拼地板呈現出既古典又活潑的商業辦公空間。

2／古典風格

作為商業辦公空間，設計師不讓該案如一般辦公空間顯得單調冰冷，而是多方採用同調異材質的手法，讓空間具有層次。大尺寸叢林鳥類繽紛圖樣不僅做為難以忽視的視覺焦點，更帶來繽紛活潑的趣味氛圍，牆面的古典紋理色彩壁紙，不僅巧妙呼應主視覺，也增添了典雅風華。天花板造型壁紙，則選用灰石色與木色拼接，呼應自然感與活潑節奏，而地板用的人字拼，以同樣具有節奏趣味的木紋，去應和天花板的造型，以及主視覺的自然感受，並且以其溫潤暖調木紋色，與典雅牆面也能相互唱和。

獨具節奏性的木紋人字拼與特殊造型木色天花板相呼應，共同演繹出溫潤自然、活潑特色兼有的商業辦公空間。

3／現代童趣

除了給予全心照顧家庭的女主人心境上的轉換，同時提供正處於成長階段的兩位小朋友，擁有足夠的視覺與思考刺激，設計師在每個空間的安排上特別注入不同的設計元素，並且在白色天花板與牆面間，使用大片的藍、黃、綠等色彩，以及帶有紋理的石板、磨石子立面等，讓現代空間在色彩中顯得趣味橫生並富有節奏韻律感。除此，木紋人字拼木地板，同樣延續了活潑的節奏性，更為生活空間添增自然溫潤感受。

木紋人字拼延續空間活潑節奏，同步整合了鮮明色彩牆面與家具，並帶來溫潤自然生活感受。

用色淺淡的木紋人字拼為房間帶來柔和卻不失活力的氛圍。

4／現代自然

純白建築外觀的透天厝，呈現現代感十足的分割建築量體，以大片玻璃窗與玻璃天窗為室內迎來明亮光線，並以線條簡練、色彩單純的家飾家具，讓空間維持一貫的現代性。除此，木地板、木家具以及陽台的綠植，在陽光下呈顯清新舒適的自然感受。特別值得一提的是，設計師為具有白、咖灰主色系統櫃的廚房，選用深淺相交的木紋人字拼做為地板樣式，除了能簡明劃分出空間區域，讓視覺得以穿透，更藉由延續櫃體立面色彩、卻帶有活力的地板，讓人憶起廚房空間的創造性。

人字拼區隔出領域用途，並為現代簡明廚房帶來活潑創造感受。

5／新古典

古典質感的奶油白古典風格牆面，與簡約黑框的拱型落地窗，再加上擁有細緻奢華拉扣工法、經典曲線迴旋扶手的大氣黑色皮革沙發、現代簡約線性黑色櫃體，以及帶有質樸自然的原木大桌，架構出空間既新又舊、簡單且繁複、工整卻不受拘束，擁有各種衝突卻顯得內斂和諧的新古典風格。在這樣的空間，設計師採用半淺半深色的木紋人字拼地板，為整體空間收攝成一個沈穩典雅，卻擁有大膽獨特個性的居家空間。

融合古典與現代元素的空間裡，深淺木紋人字拼地板帶來既沈穩典雅又獨特大膽的視覺印象。

木紋人字拼地板統合了獨具古典奢華的黑色皮革沙發與現代黑色櫃體等元素特性，並使空間帶有沈穩又具創造性的感受。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期