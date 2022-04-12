快訊

月台濺血！紐約地鐵站驚傳槍案 至少5人遭槍擊

開第一槍！考量12歲以下未打疫苗 雲林縣不跟進中央新停課標準

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在一片綠意盎然中 傾聽自然的呢喃細語

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜王程瀚 圖片提供｜HEIMA architects】

HEIMA建築事務所在立陶宛當地Vilnius最綠意盎然的區域Žvėrynas替一個大家庭改建了一間老宅。這座建築擁有一段饒富趣味的歷史，大約西元1860年左右，這棟建物是本地第一座完全由木材料組成的磚砌量體，該建物最初是當成工廠而興建的，往後的歲月歷經數次改變用途，陸續作為共同生活空間、電影工作室、檔案收藏館等，直到最後被徹底廢棄。

2018年，建築師應業主委託將其進行大幅翻修，並在不損毀原有基地的條件下增加了一些新結構，使之搖身一變成為一棟充滿質感的設計公寓。

看見屋裡的箱子 空間從此與眾不同

當首次進入公寓來到大廳時，會發現眼前出現一個「大箱子」，箱子內部規劃著洗衣房、儲藏室、浴室、壁櫥等，居住者可以從不同方向經過這個箱子朝自己想去的地方前進，而公寓的所有主要空間，包含臥室、廚房、起居室等，都圍繞著這個箱子分布在周遭。

通往屋頂露台的出口替公寓最暗的地方帶來了光明，在這裡的樓梯旁是一個充滿自然光的廚房，且廚房與客廳相連，於是家庭生活、工作及休閒的所有活動都能在該區一次完成。

室內底端的閣樓房型給這間公寓帶來一種獨特的感覺，但也創造了一些挑戰，雖然說又深又小的窗戶形塑了舒適的居家氛圍，但也限制了光線進入房間，因此設計師針對空間採用明亮、溫暖與自然的色調，將那些讓人產生不適的壓迫感消弭於無形之中。

精雕細琢 低聲吟唱光與影之歌

此外，整間公寓的室內都只選用天然材料加以組構，像是木材、天然水磨石磚、石膏黏土與不鏽鋼，並且內部空間還結合了不同類型及色調的木質表面，諸如漂白的落葉松木地板、天然橡木家具與淺灰色的牆面，深刻傳達出柔和溫潤的視覺效果。

至於照明方面特意強調簡約俐落為核心，唯一的重點吊燈被安裝在公寓中心，也就是餐桌上方，其它區域則使用許多隱蔽光源，如投射燈或嵌燈，從而打造出不喧賓奪主卻又能突顯空間特色的舒緩意境，所謂設計，由此更見功力。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

延伸閱讀

潮流人字拼木地板 優點、注意事項解鎖全公開

城市的閱讀歸屬：太倉閱潮書店 Reading in the City

BERLIN Design Awards 2022 金獎得主出爐 優秀作品不能錯過

非線性思考的理想國度

相關新聞

築夢翱翔 Build Dreams Soar

不同於一般人認知中的刻板印象，健身這件事未必總是陽剛與外放的，更多時候是一種內斂個性的表達，每一滴經過艱苦鍛鍊後流下的汗水、每一吋遭逢嚴苛訓練後酸痛難耐的肌肉，都是自己對自己負責任的態度，不需要也沒必要向他人訴說，當身材線條一天比一天更加強壯結實，就是最低調的無言驕傲，而這種忠於自我的精神同樣轉化為設計概念反映在本案的空間規劃中。

質感破表！五種打造滿分人字拼木地板百變風格

人字拼（Herring Bone）源自歐洲傳統木地板鑲嵌拼花工法，像是一個個的人字拼接而成，是近來熱門的拼花木地板。時常見到它在復古空間裡使用，但如果你就此侷限對它用途的想像，那就太小看他了。設計王精選五種人字拼的運用，要讓你知道人字拼什麼風格都能駕馭，並且更具質感！

在一片綠意盎然中 傾聽自然的呢喃細語

HEIMA建築事務所在立陶宛當地Vilnius最綠意盎然的區域Žvėrynas替一個大家庭改建了一間老宅。這座建築擁有一段饒富趣味的歷史，大約西元1860年左右，這棟建物是本地第一座完全由木材料組成的磚砌量體，該建物最初是當成工廠而興建的，往後的歲月歷經數次改變用途，陸續作為共同生活空間、電影工作室、檔案收藏館等，直到最後被徹底廢棄。 2018年，建築師應業主委託將其進行大幅翻修，並在不損毀原有基地的條件下增加了一些新結構，使之搖身一變成為一棟充滿質感的設計公寓。

潮流人字拼木地板 優點、注意事項解鎖全公開

木地板因為質感、觸感佳而廣為使用，近年來，一般的工字拼已經顯得太單調，越來越多人追求藝術拼花，要讓地板也變成室內設計的重要項目，許多人會選擇人字拼。人字拼有什麼優點、有哪些注意事項，這篇一次告訴你！

城市的閱讀歸屬：太倉閱潮書店 Reading in the City

位於江蘇太倉的太倉閱潮書店，由文域設計一手打造，占地面積為368平方公尺，藏書達3萬餘冊，其理念強調「與文化比鄰而居」，因此書與人便成為空間的主角，透過咖啡吧的串連，民眾能夠在這裡悠閒的閱讀，同時兼顧書店的運營，盡情享受一種高彈性、散落又具包覆感的沉浸式生活體驗。

BERLIN Design Awards 2022 金獎得主出爐 優秀作品不能錯過

身處技術正在不斷創新的現代，為了表彰設計的影響力，各地的城市設計獎也相繼而生。DRIVENxDESIGN是一個由設計師、思想家、戰略家和設計愛好者組成的全球性社群，擁有超過75,000名會員，5,000個品牌和1,500個工作室，透過共同創新造就非凡設計與世界的無限可能性，了解全球設計階段的最新動態，涵蓋了廣闊的設計領域——從建築、數位到室內設計、產品和服務設計，舉辦獎項遍布世界各地，包括舊金山，芝加哥，紐約，香港和雪梨，串成全球的設計連結，以下作品是今年的金獎得主~!

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。