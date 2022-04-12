在一片綠意盎然中 傾聽自然的呢喃細語

【撰文｜王程瀚 圖片提供｜HEIMA architects】

HEIMA建築事務所在立陶宛當地Vilnius最綠意盎然的區域Žvėrynas替一個大家庭改建了一間老宅。這座建築擁有一段饒富趣味的歷史，大約西元1860年左右，這棟建物是本地第一座完全由木材料組成的磚砌量體，該建物最初是當成工廠而興建的，往後的歲月歷經數次改變用途，陸續作為共同生活空間、電影工作室、檔案收藏館等，直到最後被徹底廢棄。

2018年，建築師應業主委託將其進行大幅翻修，並在不損毀原有基地的條件下增加了一些新結構，使之搖身一變成為一棟充滿質感的設計公寓。

看見屋裡的箱子 空間從此與眾不同

當首次進入公寓來到大廳時，會發現眼前出現一個「大箱子」，箱子內部規劃著洗衣房、儲藏室、浴室、壁櫥等，居住者可以從不同方向經過這個箱子朝自己想去的地方前進，而公寓的所有主要空間，包含臥室、廚房、起居室等，都圍繞著這個箱子分布在周遭。

通往屋頂露台的出口替公寓最暗的地方帶來了光明，在這裡的樓梯旁是一個充滿自然光的廚房，且廚房與客廳相連，於是家庭生活、工作及休閒的所有活動都能在該區一次完成。

室內底端的閣樓房型給這間公寓帶來一種獨特的感覺，但也創造了一些挑戰，雖然說又深又小的窗戶形塑了舒適的居家氛圍，但也限制了光線進入房間，因此設計師針對空間採用明亮、溫暖與自然的色調，將那些讓人產生不適的壓迫感消弭於無形之中。

精雕細琢 低聲吟唱光與影之歌

此外，整間公寓的室內都只選用天然材料加以組構，像是木材、天然水磨石磚、石膏黏土與不鏽鋼，並且內部空間還結合了不同類型及色調的木質表面，諸如漂白的落葉松木地板、天然橡木家具與淺灰色的牆面，深刻傳達出柔和溫潤的視覺效果。

至於照明方面特意強調簡約俐落為核心，唯一的重點吊燈被安裝在公寓中心，也就是餐桌上方，其它區域則使用許多隱蔽光源，如投射燈或嵌燈，從而打造出不喧賓奪主卻又能突顯空間特色的舒緩意境，所謂設計，由此更見功力。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期