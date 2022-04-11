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潮流人字拼木地板 優點、注意事項解鎖全公開

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜rippling 圖片提供｜HARO Flooring 漢諾德國木地板、Lamett樂邁地板、寬堂空間設計、德國MEISTER頂級木地板、雲邑設計】

木地板因為質感、觸感佳而廣為使用，近年來，一般的工字拼已經顯得太單調，越來越多人追求藝術拼花，要讓地板也變成室內設計的重要項目，許多人會選擇人字拼。人字拼有什麼優點、有哪些注意事項，這篇一次告訴你！

近來人字拼蔚為流行，藝術拼花讓地板富有趣味。（圖片提供｜HARO Flooring 漢諾德國木地板）
近來人字拼蔚為流行，藝術拼花讓地板富有趣味。（圖片提供｜HARO Flooring 漢諾德國木地板）

人字拼能蔚為潮流，必然是有其吸引人的地方，以下3樣優點是否讓你心動？

1／質感加分

木地板為空間帶來自然質感，尋常工字拼法雖然能延長視覺感受，卻稍微有點平凡，源自歐洲傳統木地板鑲嵌拼花工法的人字拼，大氣又古典，見它深受中世紀許多貴族的喜愛便知，這種拼法擁有藏不住的華麗復古氣息，能為整體質感大加分。

人字拼木地板能為空間加分。（圖片提供｜Lamett樂邁地板）
人字拼木地板能為空間加分。（圖片提供｜Lamett樂邁地板）

2／效果立體

長木條斜拼交錯的人字拼，拼接起來讓地板瞬間化身為空間主角，比起單調平穩的工字拼，人字拼顯得非常活潑動感，讓人捨不得用地墊掩蓋住分毫，而且能為空間帶來吸睛效果與創造性。

人字拼讓地板立體富動態，賦予空間不同氛圍。（圖片提供｜寬堂空間設計）
人字拼讓地板立體富動態，賦予空間不同氛圍。（圖片提供｜寬堂空間設計）

3／風格百搭

人字拼木地板看起來個性十足，但它卻沒有挑風格的問題，反而搭配性強，只要選擇適當顏色或尺寸等，不管是古典優雅、美式工業、現代簡潔、新中式等等，或是多大空間都能輕鬆駕馭。

人字拼可以駕馭各種空間風格。（圖片提供｜德國MEISTER頂級木地板）
人字拼可以駕馭各種空間風格。（圖片提供｜德國MEISTER頂級木地板）

想要擁有質感佳、裝飾性強的人字拼地板，以下3點必要注意！

1／選色要訣

如果希望地板帶有一點變化，風格又不要太強烈，其他家飾傢俱走的是清新北歐風格，可選用白色或淺色人字拼木地板，深色橡木板則更帶貴氣感，而若想更具戲劇設計感，深淺色交錯準沒錯！如果有想要的地板樣式，能與設計師或品牌溝通，你會發現人字拼有多麼寬廣的可能性。

人字拼依不同色彩搭配，可呈現多種可能性。（圖片提供｜雲邑設計）
人字拼依不同色彩搭配，可呈現多種可能性。（圖片提供｜雲邑設計）

2／收邊也要完美

在鋪設設計感滿滿的木地板，讓地面變成主角之時，除了木板本身的材質、接縫與拼接技術要有所要求外，最後的收邊不管是選擇與地板相同的花紋材質、貴氣金屬或其他，都要慎重選擇，魔鬼可能就藏在最後的細節裡！

3／耗材多、價格較高

由於人字拼呈90°角拼貼，需依照空間需求人工剪裁，相較於常規地板3-5%耗材，人字拼耗材會到7%，此外，製作精度要求高，安裝難度大，有安裝師傅的協助會讓成品較完美，因此不管在地板本身的成本、鋪設成本較常規地板高

存在感十足的人字拼木地板，收邊也是很重要的一環。（圖片提供｜Lamett樂邁地板）
存在感十足的人字拼木地板，收邊也是很重要的一環。（圖片提供｜Lamett樂邁地板）

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

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