城市的閱讀歸屬：太倉閱潮書店 Reading in the City

【文字整輯｜王程瀚 圖片提供｜文域設計】

位於江蘇太倉的太倉閱潮書店，由文域設計一手打造，占地面積為368平方公尺，藏書達3萬餘冊，其理念強調「與文化比鄰而居」，因此書與人便成為空間的主角，透過咖啡吧的串連，民眾能夠在這裡悠閒的閱讀，同時兼顧書店的運營，盡情享受一種高彈性、散落又具包覆感的沉浸式生活體驗。

讓閱讀成為焦點 打造性格書店魅力

書店內除了咖啡、書籍之外，還配置有文創精品區與親子共融區，藉由交錯空間區塊的多元組合，替社區與城市帶來文藝沙龍及文化交流的各種可能，支持家庭共讀、工作會議場地，讓民眾得以共享文化資源。

設計師善用環狀動線與複合機能突破尺度限制，高聳的書牆與多向性門框開口組合在一起，將整體景觀打造成猶如迷宮的模樣，邀請讀者盡情穿梭探索，至於位居中央的圓形閱讀劇場更營造出讓人印象深刻的戲劇化儀式感，完整滿足人們對於讀書這件事的期待，鮮明特色鋪陳了精緻的文化氣息，相當程度突顯了書店本身年輕化的品牌辨識度。

閱讀劇場的結構建立在半圓形基地上，天花以鏡面不鏽鋼與木作層疊排列而成的環狀放射動線，彷彿漣漪般一圈圈向外擴散，巧妙化解原型量體的巨大，減少壓迫且產生視覺張力，藉視覺無限拓展隱喻書海浩瀚，天花線條宛如星河與之呼應，亦勾勒品牌的咖啡精神，四周環繞書架幾與天花齊高，藏書閣的淵博象徵因而悄然成形。

另一方面，閱讀劇場採用的同心圓與向心圓量體動線，在視覺上大幅開拓空間尺度，整合展書、藏書與座位機能，提供小場域所需的高效設計。

破除內外界線 專注開啟第三空間

若以閱讀劇場為核心，那麼同心圓最外圍的座位區則完善回應了物理空間的實用機能與讀者的情感需求，融合實體、感官、情緒、經驗與記憶，讓消費空間涵蓋人們的生活日常，令文化場域成為家的延伸，平面規劃聚焦全客層的使用需求，開創多情境的閱讀場景。

值得一提的是，圍繞書店所設置的落地玻璃窗讓戶外景觀一覽無遺，再對應窗景自動形成獨立分區的閱讀包廂，藉由穿透視線將室內與戶外連結起來，予人更貼近自然的感受。

此外，多樣化閱讀體驗強化讀者對文化場域的黏著度，書櫃擺放陳列方式製造尋書掏寶的樂趣，鑲嵌座位衍生私密角落，指向性書牆自行圍塑分群，猶如另類書籍分區導航系統，設計師並精準控制燈具色溫、照度與打光位置，充分提升閱讀品質。

歸根究柢，設計師希冀讓所有來到書店的民眾感到舒適，並了解到書店是屬於他們的，也是日常生活的一部分。文域設計將書店結合美國社會學家雷．歐登伯格（Ray Oldenburg）所提出「第三空間（The third place）」的概念，專注創造城市微型文化中心的定位，當人們待在這個空間時，能夠暫時從職場與家庭的煩惱中解放，找回心靈的平靜與救贖，讓文化真正落實在地化，可以說太倉閱潮書店正一步一腳印的往達成這個目標的路上邁進，而文域設計則無疑在背後默默推了一把。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期