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BERLIN Design Awards 2022 金獎得主出爐 優秀作品不能錯過

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文字整輯｜Vivian 圖片來源｜勝銓實業、路禾設計、鼎采設計】

身處技術正在不斷創新的現代，為了表彰設計的影響力，各地的城市設計獎也相繼而生。DRIVENxDESIGN是一個由設計師、思想家、戰略家和設計愛好者組成的全球性社群，擁有超過75,000名會員，5,000個品牌和1,500個工作室，透過共同創新造就非凡設計與世界的無限可能性，了解全球設計階段的最新動態，涵蓋了廣闊的設計領域——從建築、數位到室內設計、產品和服務設計，舉辦獎項遍布世界各地，包括舊金山，芝加哥，紐約，香港和雪梨，串成全球的設計連結，以下作品是今年的金獎得主~!

得獎者: 勝銓實業

得獎作品: 植森木柄鈦杯

由於水分是幫助人體正常運作的來源，因此在盛裝容器的選擇上也至關重要，設計師有鑑於此，透過深思熟慮的設計發想，製作出「TIWONDER植森杯」，特別採用鈦金屬與木質元素，將兩種異材質相互結合，希冀透過冰冷的金屬搭配溫潤的木質，帶來觸感上的不同感受，同時也為注重健康的使用者增添一絲不同凡響的生活品味。

得獎者: 路禾設計

作品名稱: 天色水光

因應屋主飼養兩隻貓咪的需求，放大客廳場域的空間，將沙發後方的空間，規劃為貓跳台，以格柵造型裝飾，若隱若現，空間顯得整齊又內斂，透過光線的流轉，隱約看到跳台內部的樣貌，滿足貓咪不喜歡被打擾的神秘性格。在外陽台架設鐵網牆，讓喜愛種植的屋主，擁有一大片美麗的植栽區，不僅種植起來十分方便，也利於欣賞，成為眺望美麗景觀時，最佳的襯托和加分。

得獎者: 鼎采設計

作品名稱: 聞。齡 苑

業主夫婦年輕時曾在日本旅居多年，除了保留並安置屋主自日本帶回的古董式書桌，設計者以全室暖木色調佐淺灰色，還原日式風味，共鳴業主的往時回憶，並以木格柵及牆壁進退面的設計，活化整體空間，大氣、寬闊的氛圍也呼應業主豐富的遊歷與充滿包容性的心胸。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

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