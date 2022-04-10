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非線性思考的理想國度

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文字整輯｜王程瀚 圖片提供｜STUDIO.Y余顥淩設計事務所】

所謂設計，終究要回歸空間本身，不斷在多個維度之間來回觀察體驗，讓感官與神經持續頻繁互動，才能領會居住棲息的真諦，進而使其生動近人，最終促使人與空間的契合度呈螺旋狀上升，家的圖像也由此至臻完善。

打破常規的空間重整哲學

本案中，設計師打破常規，將廚房與餐廳遷移到地下一樓，再針對一樓原有的分散區域進行巧妙融合，化零為整，無形中拉大環境比例尺度，視野因之開闊通透，同時輔以低調且富質感的家具點綴其間，形塑典雅大器氛圍。門廳處的橙色版畫展現熱烈姿態迎接來訪者，它是公領域中的視覺焦點，透過自己耀眼的亮麗中和周遭灰色調的沉滯，彷彿尼采筆下酒神狂歡的情景再現。

會客廳與茶室同樣位於一樓，方便主人聚友品茗，轉瞬間化為不羈生活中的詩歌之地。置身會客廳內，會感受到它溫柔細膩的氣質，舉手投足間平添不疾不徐的從容心境，彷彿所有的煩悶疲憊都被一一撫慰，而一旁大片窗引入的自然景致，在明朗採光照耀下，令空間更增溫度。

至於挑高茶室，依勢設景，巧妙置入設計師個人收藏多年的崖柏，外觀蒼勁飄逸，搭配雲朵造型的Bocci吊燈，突顯輕盈空靈印象，叫人猶如置身雲端。

以形塑形 樂享優閒慢時光

作為獨棟別墅，最初室內的光線凌亂，因此設計師進一步優化照明，同時封閉了一些不必要的窗戶，有效保障屋主隱私，還順勢增加了住家帶給人的安全感。視聽室與琴房這兩個以震撼人類感官為主的功能場域，被規劃在地下一樓，因此兼具了隔音性與私密性，讓主人能夠在此靜享無憂閒暇時光。

同樣位於地下一樓的廚房與餐廳採開放式設計，設計師利用別緻的Vibia吊燈與Catellani & Smith吊燈替這處溫馨的社交核心區域揉入輕柔人文藝術氣息，在杯觥交錯與大快朵頤之餘，也增加了家人間的親密互動頻率，便於情感交流及溝通。此外，本案原始結構內的低樑數目眾多，分佈錯綜複雜，切割空間導致零散破碎，於是設計師利用折線思維，針對樑與樑做出巧妙線性連結，馭繁為簡，打破孤立混亂的格局，形成嶄新的秩序美感。

順應自然 造就極致魅力美感

另一方面，個性嚴謹的屋主喜愛天然實木材質，設計師因而在室內大量運用原木元素，包含木質屏風、沙發底座、檯燈底座、木質樓梯、木質邊几等，無不流露出濃郁雅韻，在低調奢華中鋪陳陣陣溫暖沉穩魅力。

正如俄國作家納博科夫終其一生愛戀蝴蝶一樣，自然絢爛與鮮活特質本能就讓人沉迷其中，所以男孩房的藍綠、主臥室的棕紅、孝親房的灰白，都象徵著每一位家庭成員的自身烙印，童年的天真自信、中年的內斂克制、老年的寧靜祥和，無不對應著歲月時光的天然運行準則，就這樣，一家人簡簡單單的活出了萬物亙古不變的生息道理。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

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