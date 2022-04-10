細品加拿大煥新宅邸 美式世紀經典設計的風尚新繹

【撰文│李奕霆 圖片提供│Dupont Blouin】

受到世紀中期現代主義（Mid-Century Modern）的啟發，位在加拿大蒙特婁的小品私宅，完整呈現20世紀中葉發源於美國的現代主義設計風格，如何藉由簡約俐落卻多樣化的材質、線條與結構，勾勒自然流暢的現代輪廓，徹底落實功能至上、兼具藝術感的實用生活美學。

打破制式思維 築砌夢幻家居

專為年輕夫婦與孩童設計的三口之家，共規劃六處入口、三座門廳，刻意區隔來訪賓客進出的專門通道，維繫居家隱私；此外，盡可能保障偌大的休閒和活動空間，使家庭成員可不受拘束地自在享受每個獨處及彼此互動的美好片刻。

例如座落頂層的起居室時時吐納充足採光，使得每回家人聚首皆具備飽滿元氣；一樓臥房面向後院、與車庫毗鄰，躲避毒辣炙熱的豔陽；地下室則打造成獨立套房，供訪客或孝親使用。換言之，其公、私領域透過果敢又細緻的形式劃分，塑造出截然不同於傳統的格局定義；簡練而經典、前衛且熱情，迥異的元素於同一場域彼此牽引，替每個日常場景增添趣味，也成就獨富人性質感溫度的愜意住居。

隨心所欲 恣意切換生活場景

主人平日埋首工作，期盼夜裡下班回家都能確實擺脫日常忙碌壓力，感受倦鳥歸巢般真摯的歡欣；為此，設計者Dupont Blouin讓公共區塊廣納餐廳、酒吧、休息室等複合機能，並匠心置入木造樓梯間、化妝室、精品系統廚具與雅緻間接照明嵌燈，串聯成一個個令煩躁生活得以暫歇的休憩節點，亦為堅實的建築量體充填軟性的儀式感。優雅的流線語彙貫串了廚房檯面和上方吊櫃，烙印U形動線秩序。

當烈日當空，眼前倏地洋溢歡愉的節慶氣氛，光線從大面積天窗灑落，宛若開啟人與大自然之間的溝通媒介，甚至蘊藏幾分神聖性，遂在沐浴暖陽環抱之際，領略忘卻俗世紛擾、天人相應的至高恬靜；然而當夜幕低垂，帶上一旁的布幔拉簾，視覺紊亂的收納櫃體立刻隱身，彷彿1920年代美國頒布禁酒令下衍生的地下酒吧（speakeasy），創造能真正達到紓壓放鬆的心境地。

多重紋理、炫彩 拼貼設計萬物論

想當然耳，Dupont Blouin豐沛的創意巧思絕非僅止於此，與吧台區相鄰的獨立區域，巧妙延續了憑藉弧線修飾邊角的溫婉詮釋，擘劃胡桃木飾面曲牆圍塑的祕密基地；更令人意想不到的是，推開由同塊胡桃木料雕刻的大門後竟別有一方天地，映入眼簾即為前述的化妝室，裡頭嚴選的煙燻色玻璃、銅製水龍頭、義大利立式面盆，以及仿皮革質地的赤陶色壁磚，都精準傳達世紀中期現代主義的紋身，縱使沒有華麗的傢飾配件烘托，仍成功營造展現都會時髦風尚的低奢內斂。

木造樓梯間上方，則開鑿出第二扇天窗迎來垂直光束照映，搭配局部立面鑲有長虹玻璃作介質，意外構成虛實並存的曖昧光影錯落室內各隅，宛若驚喜遊戲。

談及本案畫龍點睛之處，不容忽視如義大利穆拉諾玻璃（Murano Glass）般色彩斑斕的水磨石地板，悉心替整體空間鋪就生動表情。不同顏色的石子反映多元材質、色調在同一畫面和諧共存的可能，譬如從銅質踢腳板到胡桃木牆，或像主臥房中的綠色大理石紋檯面、翡翠水槽，以及熨貼溫暖肌理的天然毛氈牆，皆和散發童趣的繽紛水磨石交相輝映，揭示千萬種獨具個性化靈感謬思的創作排列組合。彷彿驀然回首，隨即墜入美式經典設計的風格召喚。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期