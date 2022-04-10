豔陽、老宅、丘陵地 悠然住進托斯卡尼

【撰文｜王程瀚 圖片提供｜holzrausch】

坐落於義大利西部的托斯卡尼（Tuscany）因為一部電影「托斯卡尼豔陽下」在台灣打響了知名度，它由包含首府佛羅倫斯（Florence）在內的大大小小城市所組成，14世紀起，在喬托·迪·邦多納（Giotto di Bondone）等人的帶領下，義大利文藝復興時代於此地展開，並在往後的百年間，逐漸傳播至歐洲其他地區，大大影響了近代人類歷史發展的面貌。

古典與現代撞擊產生的迷人火花

如今的托斯卡尼，以美食、文化及景觀聞名於世，而位在托斯卡尼中心區奇揚地（Chianti）的Morelli是一間足可容納6人同時入住的度假屋，這間房子擁有悠久歷史，建造年分可往上追溯到15世紀，恰好與文藝復興年代同期，別墅以經典的托斯卡尼風格建造，但隨著時光流逝，難免有些老態龍鍾，於是在2018年至2019年由來自德國的holzrausch公司進行了全面修復，外觀保持原樣，內部則融入現代設計語彙，透過內/外的強烈視覺對比，塑造出讓人一見傾心的經典空間氛圍。

房子分為主屋與宿舍，兩棟房屋由一棟相連的建築串接起來，帶有開放式廚房的閣樓起居室與用餐區構成了房屋的中心。房間最大的特色是設置有大片全景窗戶，並且能夠完全打開，讓室內與室外環境無縫接軌，住客可以在此眺望Chianti柔和的丘陵地形。連結室內與戶外的地面採用特製的石材強化結構，開放式的壁爐與廚房選用同樣的石材製成，淬鍊出沉穩剛硬的感官印象。

寬敞的戶外平台圍繞著建築主體向山谷延伸，並配備了幾個遮陽棚架、一座戶外廚房與一個能夠與家人共同觀賞日落或共進早餐的休憩區。度假屋的上方配置有大型集水池，可供相鄰的四棟房屋一起使用，不遠處的柏樹樹蔭下開闢出兩個停車場，藉由一條碎石子小路通往民宿入口。

經典品牌匯聚 慢享樂活度假趣

除了整體規劃與施工之外，holzrausch也負責設計製造房子的所有配件，例如窗戶與地板等，設計團隊盡量與當地生產商及工匠合作，像是與Manetti一起開發的手工地板，或是由當地鎖匠生產的鋼構電動全景窗，主臥室的洗臉盆及浴缸是聘請Vaselli在現場利用孔石手工製成，而附椅子的大餐桌與露台家具則是找來奧地利藝術家打造而成。照明部分與德國慕尼黑的OHA公司合作，開發出一系列全新燈具。

此外，為了讓度假屋實至名歸，Morelli選用的家電設備品質與房子其他部分相比亦毫不遜色，例如Pitt Cooking與liity的廚具、Vola與Catalano的衛浴、Living Divani與De Padova的沙發、Sonos的視聽音響…等，至於空調、地暖及無線網路則是理所當然的配置，畢竟現代人哪能輕而易舉的斷開Wi-Fi呢？就算是度假也不能被剝奪這項幾乎等同於憲法賦予的權利啊！

從Morelli開車不到一個小時就能抵達Siena、Arrezzo與Florence三座城鎮，悠閒感受其淵遠流長的人文氣息，如果不趕時間的話，也可以進行羅馬一日遊或是在秋季時前往附近的Gaiole鎮參加頗具名氣的L'Eroica'自行車比賽，無論選擇哪種活動，在托斯卡尼豔陽的溫柔撫觸下，在Morelli彷彿遺世獨立的迷人情境加持下，似乎都揭示著一趟完美旅程的開始或結束，而當下唯一該對自己提出的問題是：何時出發？

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期