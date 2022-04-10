來去濟州島喝咖啡：靛藍之境 海天一色的舉重若輕

【撰文｜王程瀚 圖片提供｜NONE SPACE】

不同於今日當地已成為韓國乃至國際遊客心目中的旅遊勝地，在高麗王朝的年代，由於島嶼四面環海，犯人不易逃跑，因此被政府選為罪犯流放地，光是提到它的名字，就叫人聞風喪膽。但時光荏苒，數百年之後，濟州島早已改頭換面，透過一望無際的藍天與大海，重新面對世人。

感受風土 轉譯浪漫詩意建築語言

濟州島上的CAFÉ OOO，其東側就是以日出峰聞名的城山邑，直接與大海接壤，擁有壯闊的岩層景觀，因此NONESPACE受到委託想在此創造一間咖啡館時，首先便考慮到希望讓顧客能夠與自然互動，同時在設計中融入傳統與地域情感。因此團隊將該地點的特徵予以可視化，透過聆聽歷史悠久的風土語言，深入思考濟州島的地質、岩石的物理特性與光的結構，然後轉化為嶄新的詩意語言謙遜的安頓在土地與建築上。

大約120萬年前，位在亞洲黃海與東海之間，由於海底火山活動的緣故，造成地層斷裂擠壓出一座橢圓形島嶼，也就是如今大家所熟知的韓國濟州島，面積約一千八百多平方公里，約是台灣的二十分之一。

其次則必須要回應咖啡館的商業性質，畢竟空間的主要使用者就是顧客，為了讓本案能夠從濟州島上為數眾多的同類空間脫穎而出，因此充分利用了CAFÉ OOO所在基地位置得天獨厚的地理優勢。建築外圍使用大片玻璃帷幕，創造出一種乾淨通透的視覺效果，整個量體彷彿被天神大手一揮的順勢插入海天之間，白天時玻璃帷幕完整反射外部環境，大海與藍天的悠長色彩猶如化作有機物般一點一滴的從表面滲入室內空間，在每個人的心中攪起陣陣餘波盪漾。

當夜晚來臨時，內部發散的光暈讓咖啡館像是一顆水晶在濱海之地閃閃發亮，串連起人與大地的和諧互動。

以海天為幕 在地美學的純粹展現

CAFÉ OOO一樓由咖啡吧台與長廊組成，二樓由大廳、露台與通往一樓的外部樓梯構成，包含建築外牆、室內家具、牆壁等都使用了大量在地生產的火山石，突顯了濟州島厚重粗獷的本土美學。

來到一樓會看見一條天然的長廊，從左側進入後，一時間會感覺到四周的壁面不斷向前推擠導致空間被壓縮，但片刻之後，眼前豁然開朗，像是在不知不覺間穿越了一條「光之路」，隨著腳步繼續前進，場景依次展開，直至來到與大海相對的西側，再往北走，透過窗戶往外看會發現一片廣闊的花園，裡面種滿了芒草、柑橘與油菜花，爭相上演一場五彩繽紛的視覺盛宴。

循著造型像是通往天空的中央樓梯向上來到二樓，映入眼簾的是一整片寬廣無邊的大海、石牆以及從天花垂吊下的纖薄白色織物，設計師在南側與北側裝設窗戶將外部微風引入，進而帶動室內空氣對流，織物也由此隨風飄揚，營造出視覺的豐富層次感。

見自然 賞人文 觀本心

此外，臨海的商業空間裡，顧客之間肯定會展開一場無形爭奪靠窗座位的戰爭，為了避免類似狀況發生，NONESPACE透過確保水平差的設計讓更多人能夠欣賞到海景，與窗戶相鄰的次一級座位區則在下方墊高了台階，以抬升座位高度，使得坐在這區的客人同樣能悠閒眺望不遠處的湛藍大海。

至於最後方的區域，設計師刻意打造成下沉式座位區，並在中間規劃枝葉繁茂的竹林造景，猶如濟州島傳統庭院再現，搭配上方天井灑落下的燦爛陽光，讓空間顯得清晰而溫暖，替咖啡廳增添與眾不同的天然意境。

CAFÉ OOO在設計過程中巧妙融入濟州島的石、海、風、天、光、樹等元素，旨在展現非凡且長久不變的自然環境存續與消亡的磅礡樣貌，而人身為其中的一分子，當然也會經歷生老病死，但是在繼續思索這個深奧哲學難題之前，不妨先輕鬆入座，面朝大海，來杯咖啡吧！

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期