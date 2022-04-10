詮釋花藝華麗姿態 花藝工作室 Winson’s Balcony 信義店

【撰文｜Eason 圖片提供｜Winson’s Balcony】

近幾年來花藝、植栽似乎成了某種生活品味的新時尚，透過花卉植物點綴，再怎麼黯淡的空間也能突然充滿生氣。我們在異常炎熱的台北午後來到鄰近台北 101 的 Winson's Balcony 花藝工作室，在這裡我們看到了花藝的不同樣貌。

Winson's Balcony 是由 Winson 與太太一起經營，主要提供花藝、婚禮設計、品牌合作以及花藝課程等服務。起初只是因為對植物有興趣，直到幫朋友婚禮做了花藝作品才興起 Winson's Balcony 的念頭。原本從事雜誌社行銷的 Winson 笑著說，從決定到創業一切都很匆忙，但竟然決定要投入花藝就要認真去做，於是一開始的門外漢不停的進修，在風格迥異的花藝課程中擷取喜歡的部分再內化成為自己的風格，Winson's Balcony因此誕生。

開業兩年，從最開始的自家空間到在誠品設櫃，直到今年六月終於在信義路有了屬於自己的店面，新的空間承襲了前房客所留下的層架提供了 Winson's Balcony 清楚明瞭的展示平台；水泥打磨材質的地板，營造出如石頭的紋路，好清理之餘，理花時掉了滿地的枝葉也不讓人覺得髒亂。再因應花藝室作業需求在中間放置了由三張木桌所拼出的長桌，除提供了大片的作業空間外，也能分開來彈性使用；長桌上方，Winson 裝置了長型鐵網架作為放置（倒吊）乾燥花的高架，滿滿的乾燥花隨興綁上、垂吊而下，搭配花朵植栽滿室，讓人像置身在森林一角，成了店裡最醒目的裝置藝術作品。

「一個作品一種想像」

自早上從花市採買後，將花卉送到這裡進行理花與製作的動作，通透的落地窗使 Winson's Balcony 的日常作業一覽無遺。 Winson's Bacony 團隊會為每個作品都設想一個故事、寫一段文字，引導觀者進入作品的世界裡，如鐘罩系列作品，每個罩裡都是花藝師打造的小小世界，比如想像太空人在太空漂流意外登陸外星球的情境故事等，讓人在專注一個花藝展示的同時也掉入一陣想像中。像這樣的的作品放在櫥窗展示，客人因而好奇而上門詢問或提出自己的需求，過程中也能在花藝室的作品裡找到一些靈感。Winson 希望新開設的花藝室可以成為這樣開放而流動的場域，所有作品都是由客人與花藝師一起在想法的激盪中，所做出的最好作品。

Photo © Goose Yang

「頹廢、自然而華麗」

曾在紐約求學四年的 Winson，每天生活在布魯克林區充滿藝術家與街頭藝術的環境中，那些街頭隨興而充滿自信的藝術家讓他印象深刻，因此期許自己的花藝作品也能讓人有這種感受，於是在創作時，仔細去思考各種花卉的生長性、線條等，並且結合電鍍水晶、樹皮、木頭等異材質，創造每個作品獨一無二的自我風格。在Winson’s Bacony作品裡感受不到任何花藝流派的限制，或許正因如此，才能恰如其分地揉合花卉特性創作風格多變的作品，靈活地依場地或需求做適性設計，演繹空間浪漫華麗的姿態。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期