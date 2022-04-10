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Open好宅／游牧女子的自宅設計 自己發包打造沉穩質感

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【圖文提供｜貝塔】

Data

新竹竹北｜38坪｜新成屋｜2房2廳

建材：造型牆板、超耐磨地板

傢具：無印良品、有情門、歐洲古董二手傢具、國外設計傢具

屋主因業務工作，長年需頻繁出差、全台跑透透，最初除了考量家人都在竹科上班，彼此能就近照顧外，也評估上班往返或拜訪客戶之便利性，最終決定搬到新竹高鐵站附近，一住就是5年。清楚自我需求、對裝修充滿想法的屋主，選擇自行發包、不找設計師，利用數個週末空檔，獨立打造眼前這座質感居宅，其成果不僅貼合個人所需，更顯舒適溫馨，現在就讓我們一起來看看吧！

Q：裝修前有哪些需求？

這是間預售屋，交屋時不確定會住多久，因此日後搬家的便利性成為主要考量，不考慮任何木作收納，反而花更多心思挑選帶得走的傢具。另外，也設定沉穩、低斂的主色調，因為知道自己的東西很多，如果搭配太多顏色，只會看起來很亂。

Q：最滿意的空間？

平常待在客廳的時間較長，所以花較多的預算裝修佈置。雖然最初規劃只鋪木地板就好，但後來發現，其實簡單做一面電視牆、挑好一點的壁材，看起來就會有全屋裝修的錯覺，CP值很高！

仿水泥質感的電視牆其實是木頭材質，現在的建材都可以做到仿真度很高。
仿水泥質感的電視牆其實是木頭材質，現在的建材都可以做到仿真度很高。

Q：最滿意的設計？

電視牆使用辰邦仿清水模的「MEISTER造型牆板」，板材有一定的厚度，並利用前後卡扣式拼裝，視覺上可創造前後堆疊的層次效果。另外，施工也完全不需泥作，比其他任何壁材都來得更方便快速，近看細節很多、質感很好。

我覺得羽絨沙發的支撐力不好、坐久容易陷下去也會痠，所以最後選了偏硬挺的無印良品沙發和有情門單椅。
我覺得羽絨沙發的支撐力不好、坐久容易陷下去也會痠，所以最後選了偏硬挺的無印良品沙發和有情門單椅。

Q：推薦的建材廠商？

辰邦「MEISTER 超耐磨地板」除了本身是100％德國原裝進口、品質很好外，安裝上也十分簡便，不會把家裡弄得髒亂。大面積鋪木地板格外突顯家的質感。

當初挑選吧檯椅時，考量窗簾的色系搭配。
當初挑選吧檯椅時，考量窗簾的色系搭配。

另外蒐藏了高雄插畫家馬里斯的畫作，曾被挑選喜憨兒月餅禮盒圖樣，也很配家的氛圍。
另外蒐藏了高雄插畫家馬里斯的畫作，曾被挑選喜憨兒月餅禮盒圖樣，也很配家的氛圍。

Q：推薦的傢具品牌？

配合藕色窗簾，特別訂製有情門同色系單椅、吧檯椅，很襯整體居家氛圍。另外，考量羽絨沙發的支撐力不夠、久坐容易陷下去造成背部痠痛，所以最後選擇質地偏硬挺的無印良品沙發。

開放式廚房和吧檯都沒有改，都用原先建商配的，我只挑了吧檯燈。另外也沒有做天花板。
開放式廚房和吧檯都沒有改，都用原先建商配的，我只挑了吧檯燈。另外也沒有做天花板。

木地板選擇辰邦【MEISTER 卡扣式超耐磨木地板】大面積鋪木地板會讓家的質感很好！大理石小圓桌是國外的設計師品牌！
木地板選擇辰邦【MEISTER 卡扣式超耐磨木地板】大面積鋪木地板會讓家的質感很好！大理石小圓桌是國外的設計師品牌！

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

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