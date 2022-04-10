醞釀人文書香雅致 5個特色書房設計

【撰文｜Yun 圖片提供｜一研設計制研所】

擁有一個獨屬於自己的書房，沉靜享受辦公、閱讀或休閒的愜意時刻，是不少人夢寐以求的理想居家，對於書房設計而言除了空間的規劃，最重要的便是氛圍的營造。本篇收集了5個特色書房設計，讓居家空間瀰漫書香！

擘劃在客廳窗邊的一角，接受日光洗禮的暖暖書房

一研設計的「采韻」充分利用大面窗的採光優勢，將書房設置在客廳靠窗的一角，沉穩簡約的深色調搭配輕巧的桌、椅腳設計，開放的陳架延續至電視牆，讓機能和展示結合。客廳與書房間以簡單玻璃折門區隔，必要時可拉上營造獨立個人空間，平時開放狀態也利於採光盈滿室內，多元性的運用帶來更富質感的生活。

以現代和室打造書房，體現樸素靜雅的人文底蘊

「潤藏」擷取現代風簡約時尚的美學概念，以現代和室打造書房，運用玻璃及白色鋁框打造的拉門，隱約遮蔽效果營造輕盈現代質感。內部空間以溫潤的木地板舖陳，內嵌高科技電動升降的多功能桌，既可作為休閒閱讀空間，桌面收起也可變身舒適的客房，也滿足多種日常需求，後方規劃的矮櫃及層板，擺上珍藏的書籍或藝術品，體現樸素靜雅的人文底蘊。

清透光感書房，輕盈時尚的專屬空間

「雍容」在客廳後方以清玻璃與白框擘劃出書房的場域，讓光線得以延伸入內，營造出寬敞清透視覺效果，內部以黑白的新古典風格設計，貼合壁面打造的開放式書櫃兼具展示及收納功能，帶來輕盈不厚重的視覺感，內外呼應出典雅時尚的沉靜空間。

灰白色沉穩書房，亦剛亦柔的靜心小處

相比雍容的清亮典雅，質域以深灰與白色交織出亦剛亦柔的質感書房，簡練俐落的書桌搭配柔軟舒適的沙發，搭配牆面半開放半封閉的層櫃，讓居者享有內斂安心的沉思空間。

隱隱流淌的木系沉香 醞釀人文雅致氣息

踏進「謐境」的書房，就能感受到隱隱流淌的木系沉香，溫潤的木質空間，從櫃體、層架道書桌都是一貫的輕淺木色，別具日式和風，在綠意植栽妝點下注入活力與溫度，書桌前的面特意留空部分，以玻璃營造穿透效果，連結內外，醞釀人文書香的雅致氣息。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期