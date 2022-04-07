古董家具店老闆領路－用經典老件構築迷人的生活況味【燈具篇】下

【撰文｜Jocelyne Lin 圖片提供｜Jocelyne Lin、Vintage Americana。復古事、鉄古T-GO】

隨著軟裝風氣逐漸發酵，比起系統性裝潢，能夠隨時移動的傢俱更為人注目，換個位置擺放輕鬆就能為家居氛圍創造新鮮感。又相較傢俱新品，近來古董傢俱更是受許多風格人士熱愛，或許你會滿腹疑問，古董傢俱既不是新的，價格也不斐，為何會讓全世界的賣家湧入歐洲、美國乃至日本市場，以貨櫃為單位將他們運回家賣？

這回編輯們走訪六家古董傢俱店，由深諳古董傢俱的老闆們與我們分享魅力所在：即使橫跨了世紀，經典傢俱的設計依舊為當代美感認同，也因用料扎實，經得起長時間使用，還十分環保，從製造端就減少浪費，就算搬家也能直接帶著走。

而談及如何挑選，我們邀請六位老闆精選出他們心中最喜愛的燈具，選擇標準不止於外觀造型，更著墨其中歷史背景與定位，讓你的家居空間攀上古董傢俱獨特的氣質韻味。

Dan Retro & furniture 選「Louis Poulsen PH 4/3 Table Lamp by Poul Henningsen」

Louis Poulsen PH系列以吊燈為大宗，桌燈較為少見，延續PH燈防眩光設計，光源經過三層燈罩折射、反射再發散，產生出柔和且均勻的光線很適合作為桌燈。曾經出現在電影007量子危機中。

Dan Retro & furniture

地址：新北市新莊區青山路一段177號

Vintage Americana。復古事選「1909 vintage wall lamp patented in USA」

在工作桌旁邊這盞伸縮燈，先前多用於工廠桌燈，因它伸縮移動的特性，可自由照亮各個角落，此外，迷人的是粗獷鐵件的質感，為空間帶入正統工業韻味，適合熱愛工業風的你。

Vintage Americana。復古事

地址：台北市松山區光復南路13巷22號

鉄古T-GO選「銅座奶油壁燈」

這款銅座奶油壁燈，是18世紀的古道具，來自英國16世紀中葉建造、英國前首相邱吉爾前住處「查特韋爾莊園」。這座燈原先是油燈，現已改為插電壁燈，但外觀還是保持原初的造型：華麗精美、帶有宗教裝飾性的銅底座，具Art Deco風格，搭配奶油燈罩，柔美光線與古金屬雕刻能召喚年代風華。縱使不點亮，安裝在大門口、洗手間門口略高於人的位置，同樣能以別出心裁的方式，營造侘寂氛圍。

鉄古T-GO

地址：新竹縣湖口鄉大勇路2巷63號

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期