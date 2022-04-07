無限延展視覺空間？走廊設計好重要

【撰文｜Shelley 圖片提供｜一研設計制研所】

對許多人來說，家中的走廊就像移動中的過渡空間，相對而言似乎不那麼重要，但其實連接各房間的廊道在空間秩序上具有它的重要性，在經過特別的設計後能帶來超乎想像的視覺效果，現在就一起來看看不同風格的廊道設計吧！

由一研設計所規劃的作品《謐境》，透過溫潤的木質色調、交叉縱橫的線條，為居家空間營造如同走入樹林間的舒適感，使心靈得到最適宜的放鬆。特別在客廳至房間的廊道上，設計師延續櫥櫃、層架上的木紋肌理，加深了林間意象，別具日式和風氣息。

《流梭》整體以潔白的牆面，塑造開放明亮的舒適空間。特別的是，橫軸的廊道區隔開屋內的公私領域，藉由走廊上線性向前延伸的視覺感，放大了整體空間，從公領域至私領域皆散發著簡鍊氣息，營造出溫馨內斂的美好氛圍。

不同於《謐境》與《流梭》，在《藏蘊》的設計案中，因獨棟的絕佳條件，每間房間分別位於不同樓層，似乎不需要考慮到「廊道」這處過渡空間，但設計師仍利用格柵為整體空間帶來穿透與延伸感，為公私領域帶來連結感，成就這處既溫馨又富含人文氣息的大器居宅。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期