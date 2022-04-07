新生活主義 4招打造輕盈感客廳

【撰文｜Yun 圖片提供｜一研設計制研所】

當帶著一天的沉重疲憊踏入家門，都希望能享受一個輕鬆愜意、能夠洗滌身心的居家空間，客廳身為居家最重要的場域，扮演著凝聚居者情感，共度溫馨時光的享樂天地，也是展現整體居家調性的核心門面。如果設計佈置得太過厚重，難免給人些許壓迫感，善於創造空間視覺的一研設計，教你用4種設計妙招，打造輕盈感客廳。

招式1. 輕質減法 置入純淨色調、素雅軟裝

想要打造輕盈感客廳，首要重點就是採取「減法原則」，減去繁複的色調及厚重擺件、佈置，改以清新素雅的色調、軟裝賦予空間純淨感。像是一研設計的《風華之境》以簡約白色為基底圍塑簡約典雅品味，運用潔白地毯框出區域，置入黑白兩色的家具擺件相輔相成，搭配金屬鐵件打造的輕簡椅腳，達到空間的完美平衡。

招式2. 線條和幾何塊體組合延伸視覺

在客廳中置入俐落線條與幾何塊體，不但延伸視覺也能活化空間調性，創造鮮明輕巧氛圍。由一研設計所規劃的《映雪》在白色調的基礎中，運用金屬、層板、格柵等線條的排列組合，在紗簾引入的光影變化下，演繹截然不同的氛圍。特別是沙發背牆採用線板勾勒出優雅層次，搭配掛畫與燈光，散發清新優雅。

《線構．律動》採用紋路鮮明的木質作為天花主體，擴展空間視覺，白色紗簾的轉摺、木格柵的線條，巧妙運用線的延伸、垂直、序列，如同律動的音符一般譜出輕快節奏。

招式3. 善用通透質材，引入自然光打亮空間

《藏蘊》藉由透亮的落地窗引入自然光，將綠意透過通透質材由外部延續至住宅內，為室內增添盎然綠景。白色格柵垂直而上接合視覺，發揮穿透、延伸作用塑造輕盈空間。

在《富麗天下》、《雍容》二個設計作品，客廳皆以清透的玻璃隔間擘劃場域，藉此取代實牆的厚重感，在光影流動下創造明亮開闊的空間表情，搭配素雅的沙發，以簡約烘托空間舒適氛圍。

招式4. 融入木系輕巧元素

溫潤的木元素，一直是讓空間更輕巧的質材。《潤藏》以柔和的木質板材拼貼至地板與沙發背牆，佐以鏡面、落地窗和冷調大理石電視牆，清朗氛圍縈繞空間。《謐境》以木質線板作為沙發背牆，搭配輕巧木質桌椅，讓小巧客廳視覺得以延伸。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期