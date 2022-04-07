古董家具店老闆領路－用經典老件構築迷人的生活況味【燈具篇】上

【撰文｜Jocelyne Lin 圖片提供｜Jocelyne Lin、reModern】

隨著軟裝風氣逐漸發酵，比起系統性裝潢，能夠隨時移動的傢俱更為人注目，換個位置擺放輕鬆就能為家居氛圍創造新鮮感。又相較傢俱新品，近來古董傢俱更是受許多風格人士熱愛，或許你會滿腹疑問，古董傢俱既不是新的，價格也不斐，為何會讓全世界的賣家湧入歐洲、美國乃至日本市場，以貨櫃為單位將他們運回家賣？

這回編輯們走訪六家古董傢俱店，由深諳古董傢俱的老闆們與我們分享魅力所在：即使橫跨了世紀，經典傢俱的設計依舊為當代美感認同，也因用料扎實，經得起長時間使用，還十分環保，從製造端就減少浪費，就算搬家也能直接帶著走。

而談及如何挑選，我們邀請六位老闆精選出他們心中最喜愛的燈具，選擇標準不止於外觀造型，更著墨其中歷史背景與定位，讓你的家居空間攀上古董傢俱獨特的氣質韻味。

萬物 Wonderwood Vintage 選「1920s Holophane Industrial Ceiling Lamp」

誕生於20世紀中葉（大約 1890 年代至 1950 年代）工業設計開始蓬勃的時代，這盞英國製的Holophane燈具先前作為劇場照明，造型古典又華麗的它以其縱紋與格紋構成的菱鏡玻璃著稱，這樣的設計不只美觀而已，出自法國科學家與土耳其工程師的精準計算，光線在燈罩裡折射後，可以達到防眩光柔光的效果。

萬物 Wonderwood Vintage

地址：新竹縣竹北市六家五路一段196號

覓得設計傢俬選「1970s UFO Space Age Lamp by Luigi Colani 」

由德國工業設計大師Luigi Colani所設計的幽浮燈。在1960年代末、1970年代初期，以塑料為材是設計趨勢，飽滿鮮豔的顏色搭配Colani特愛的圓潤曲線，產出這系列造型特別的的燈具。從半透明燈罩透出的溫潤光暈，能為空間製造舒適的燈光效果，想跳多呆板的空間調性，幽浮燈會是一個特別的選擇。

覓得設計傢俬

地址：臺北市大安區大安路一段175巷14號1樓

crosstyle 選「1958 Louis Poulsen PH 5 by Poul Henningsen」

因主燈罩為50公分而得名的PH5(Poul Henningsen+50)，由丹麥百年燈具品牌Louis Poulsen所生產，自問世以來，已走過半個世紀，卻還是常常出現在各國的設計雜誌上，多層次的線條使它無論在任何風格的空間中都是焦點，且能輕易融入各式裝潢。當眼睛直視時，不會見到燈泡的防眩光設計，使得PH5成為北歐的design icon之一。

crosstyle

地址：臺北市內湖區內湖路一段91巷24弄2號2樓

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期