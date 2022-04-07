杭州精品民宿 以水光山色盛裝老宅蛻變歲月

【文字整輯｜王程瀚 圖片提供｜是合設計工作室（Atelier Right Hub）】

偶寄精品民宿（MYMORY Boutique Hotel）位於杭州臨安太湖源天目山景區山麓處，場地內景致如畫，勾勒出一幅「山麓炊香有人家」的淡墨山水。場地內有一棟建於上世紀70年代的老宅，很幸運其建築主體大部分的夯土牆與木構架被相對完整的保留下來。是合設計工作室將這棟老宅視為一代人的生活記憶及情感載體，並將其定義為酒店整體規劃設計的核心。

藏新於舊 滄桑歲月是空間最好點綴

設計團隊針對該專案進行了整體規劃，決定保留一棟老宅，並拆除另一棟老宅後在原址上興建新屋。整個場域由東、西、南、北四個院落構成。首先將老宅的原始牆體及木結構予以修復及加強結構，並用鋼構結合陶粒混凝土重新澆築樓板。

至於老宅的改造設計理念，則是使用回收的老磚為原有的夯土牆穿了件「外衣」，讓木結構合理的在室內空間自然裸露出來，老宅的滄桑歲月痕跡與結構美由此完整的展現在客人視線中。同時設計師將老宅原本單一的居住功能置換成酒店的複合功能，兼具了大堂、前台、休閒區、茶室、西廚、中廚、餐廳、客房等功能空間。

老宅共兩層，故配置了兩間客房，每間客房的屋頂都加裝了較大片的天窗，分別位於客廳、臥室與浴室的上方，有效改善老宅室內的照明品質。並且在老宅東側選用鋼構結合玻璃帷幕的形式新建了一間坐落在水上的透明餐廳，庭院內還特別栽種了日本早櫻，當春天到來，櫻花盛開時，客人便可以享受到獨一無二的用餐體驗。

一步一景 無處不在的自然光感美學

穿過玻璃走廊從老宅進入新屋，由於兩棟建物之間存有1.5公尺的高低差，在走廊兩側水面映襯下，客人彷彿是從水下浮出水面一般。新建築一樓規劃有兩個休閒區，南面的休閒區透過玻璃帷幕將戶外美景盡收眼底，西北面的休閒區則設置了真火壁爐，入冬後可在這裡圍爐取暖，喝一杯咖啡，滿心舒適愜意。

新建築的二、三樓共設置了5間客房，每間客房都配有獨立觀景陽台，客房內的大幅落地玻璃窗滿足白天自然採光的同時也將戶外美景引入室內。客房浴室融入「水晶盒」的設計理念，藉由通透明快的設計提供客人超乎預期的美學體驗，當然設計師也在水晶盒週邊架設了暗軌紗簾，全方位保證了客人使用浴室的隱私。

唯其小 故可見其大

新建築外觀利用水泥肌理的塊面化設計語彙來突顯量體細膩質感，未來還會安裝實木百葉，從木百葉過濾進來的光線讓房間隨著光線的變化渲染出流動的光陰肌理。西院設計了無邊際泳池，與泳池相鄰的是一個可同時容納6-8人的下沉式廣場，泳池與下沉廣場之間間隔90公分的平台也可當作吧台，客人游泳的同時還可以在吧台喝一杯與朋友互動聊天。

東、南、西三個院落朝南一側使用玻璃護欄進行圍合，在視覺上模糊了場地邊界，於是住客在庭院裡可以毫無阻礙的將山光水色盡收眼底，圓滿感受天人合一的壯闊景緻，視界也從此與眾不同。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期