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10招打造餐廚的好方法 成就實用又美型的精緻空間

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜Living 編輯群 圖片提供｜成舍特刊】

美食能帶給人幸福感，從「你吃飽了沒」的招呼方式，到層出不窮的料理節目，飲食在台灣人心中的地位可見一斑。不僅如此，隨著家庭型態的轉變，過去位於犄角旮旯的餐桌和廚房，如今已是家人們聯繫情感的場域，因此餐廚空間的機能與美感受到前所未有的重視。快看設計師如何以各種硬體設備、裝飾軟件和材質搭配，打造夢想餐廚空間！

第一招：利用虛實平衡　延伸場域景深

餐廚中央採以長型中島吧檯劃分兩區，並依循著天花的起伏，以橫向的中空層板及直向的立面隔板，規整出虛實平衡的設計邏輯。設計師利用清雅的純白色調包覆空間，輔以藍灰色點綴立面，延伸出場域景深。

第二招：善用格局「減法」 達到機能「加法」

在坪數不夠寬敞的條件之下，設計師建議減少硬體隔間，並加上複合式機能設計，能達到空間放大、將坪效發揮至最大值。設計師將廚房空間簡化於格局畸零處，精準拿貼L型廚具的尺寸設計，同時讓多出短邊櫃體擴增收納，完美體現完整而獨立的餐廚空間。

第三招：綠意植生牆＋穿透玻璃　營造療癒感午茶時光

若想塑造出一方可以悠哉喝著下午茶的美好空間，建議可將餐廳與戶外陽台規整為同一區，並於室外設置一面綠意植生牆及穿透玻璃，圍塑出一道充滿療癒感的綠意空間，也阻絕了熾熱豔陽與天雨干擾，讓人輕鬆愜意地沐浴在日光下，坐賞清幽綠意。

第四招：豐富材質混搭　譜寫溫潤鄉村序曲

本案屋主傾心溫潤自然的鄉村風，同時也鍾情優雅華美的古典情韻，設計師遂以豐富的材質混搭，取得兩者之間的精妙平衡廚房採用ㄇ字型的綠色廚具，並以漸層色彩的磁磚化作牆面風格，搭配流明天花設計，為整體挹注柔和均勻光源，以及豐富的視覺層次。

第五招：善用烤漆玻璃　打造粉色系夢幻廚房

對常下廚的人來說，最嚮往的莫過於擁有一間輕鬆自在又美觀的夢幻廚房，設計師以L型廚具及長形中島，形塑流暢的使用動線，並採用粉紅色的烤漆玻璃鋪陳牆面，綴以優雅的線板設計，微妙融合鄉村風的優雅氣韻與現代風的簡約質感，不僅達到好清潔的功效，也為女主人打造出理想中的夢幻廚房。

第六招：複合多元機能的中島設計

廚房區域裡利用一字型的配置方式，讓所有料理機能沿著牆面一字排開，呈直線展開的工作動線讓下廚變得更有效率。因應屋主有喝紅酒的嗜好，中島上方規劃為水槽，而下方除了藏有大量的收納櫃，也設計了嵌入式儲酒櫃，滿足屋主與朋友品酒的愛好。

第七招：全方位設計　打造精品飯店風

近年來，時尚高雅氛圍加上別出心裁的設計，讓「精品飯店風」在私宅中成為熱門選擇，餐廚區除了透過高質感的建材、簡約摩登的設計家具，營造出低調奢華的人文品味之外，納入全方位的硬體設備，融合收納、儲酒、置物平台、水槽等配置，無限延伸場域價值，創造宛如入住頂級酒店般的尊寵禮遇。

第八招：形隨機能　演繹黑白摩登語境

跳脫常見居家愛用輕淺溫潤的色調，本案以極具張力的黑白對比，框塑簡約時尚的美宅質韻。設計師以鐵件清玻媒合黑色木皮及白色烤漆玻璃，打造一面融合烤箱、烘碗機的多功能牆。餐廳區運用幾何組合，連接白色餐桌與灰色中島，完美彰顯屋主的創意與品味。

第九招：一體成形的收納機能　打造舒適精巧餐廳

設計師將純粹的白色大量運用在空間中，透過材質肌理的變化、光影輕重的比例，把單純的色系轉化為「生活中的留白」，讓居住者能自由地呼吸、漫步其中。因應屋主經常邀請朋友來家裡聚會，遂以一氣呵成的形式，整合展示高櫃、廚房工作檯面及一排卡座，加上木質的活動桌椅，打造出能容納多人使用的精巧餐廳。

第十招：利用牆面端景　形塑雅痞風味

空間有限收納不夠用時，可極致利用白茫茫的牆壁。與體積大的櫃體相比，置物架和層板設計，輕巧的外觀不僅能玩出新收納巧思、大幅節省空間，也可創造面面俱到的牆面端景。本案採用兩道層架及矮櫃呈現，黑色外型放上精美的酒瓶、杯器等，創造出時尚雅痞的風味。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

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