Open好宅／從設計公司變日常小窩 20坪民生社區的家

【圖文提供｜Nina you】

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台北松山｜20坪｜老屋｜1房1廳

傢具：IKEA、宜得利、特力家

相信家能夠反映一個人片面氣質的關鍵，並且是承接人的快樂悲傷的基地。即使是北漂至臺北租屋生活，仍希望能擁有足夠走動空間，在家享受陽光，給貓更多空間探索。這次剛搬進了在民生社區裡二十幾年的老屋，有廚房、有陽台、兩房一衛的二十坪空間。

Q：喜愛的室內風格？

覺得喜歡的風格會隨著時間一直變化，跟人的心境一樣吧。目前的話喜歡單純以水泥為基底的空間，空間背景愈少愈好，讓我能擺放的家飾能隨著心情改變風格，怎樣都可以融合在一起。

Q：旁人如何形容你的家？

海報很多的家吧！但並不喜歡把海報貼滿整個空間，所以還是會特地精選自己喜愛的，或有特別記憶的貼在牆上，我覺得那也是個人空間氣質的一部分。但大家來我家都會在專輯公仔櫃駐足比較久，這時候順便能跟人聊聊專輯也很好玩。

Q：裝修、佈置資訊和靈感參考來源？

朋友之間、Instagram上、Pinterest、書上。

因為自己一直對於生活小物、器皿、傢俱都很喜歡，平時便常常關注這些事物，也是在碰見很多朋友後，發現很多東西換個念就能賦予物件新的任務，算是生活中的小樂趣。

Q：最滿意的空間？

目前來說應該是客廳。不管是自己在家中放鬆，還是友人來家裡玩，基本上都是在這裡。原先這個家是作為室內設計的工作室，地板留下很多放工作桌的黑痕，牆壁上也有裝釘過的痕跡，搬過來後已經盡可能用地毯或家具擺放方式讓這個空間更像家。

Q：裝修、佈置過程中最有趣或印象深刻的事情？

當初承租這個屋子時是間空屋，床、椅子、桌子、衣櫃……什麼都沒有，所以在布置上沒有什麼限制，很自由！但另一方面就是很花錢，幾乎全部都是買自行組裝的傢俱。

其中，家中有前屋主留下來的飛鏢，原本想要丟掉，但室友希望留著。沒想到它變成每個來家中的友人們的愛，看到幾乎都想玩一下，突然覺得也許不是每個以為用不到的東西都一定要變成垃圾。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期