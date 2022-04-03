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新竹日式家庭料理 用多層次綠意堆疊空間暖意

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文編輯｜Eason 圖片提供｜Pomelo's Home 柚子, 直學設計 Ontology Design】

商業空間不必總是冰冷，新竹護城河旁 Pomelo's Home 柚子餐廳，提供日式家庭料理將帶著微酸清爽的柚子入菜，搭配來自九州的器皿裝盤，空間以白色調為主，佐以木質調的自然溫度，讓客人擁有像是來到日本友人家中用餐的舒服體驗。

Pomelo's Home 柚子餐廳委由直學設計負責規劃，設計師詹侑儒提到由於柚子餐廳是提供日式家庭料理，所以希望能夠呈現家庭料理的該有的幸福溫度和充滿手作感的自然空間。設計團隊首先把握了店家得天獨厚採光優勢，在店家立面採用大片玻璃窗面，引入陽光，讓光影流淌於室內。視覺上希望呈現日本清新乾淨的感受，以白色為主色調，並以品牌視覺柚子的黃點綴空間，而營造自然溫潤的氛圍，店裡使用大量利用素材多層次的綠，例如實木家具的天然色調、植物的鮮以及用上染色工法的拚木柱面等，使餐廳視覺上的顏色如一片自然林蔭的光譜在眼前展開。

室內設計寬敞無隔牆，在視覺動線上一目了然，使入口中島自然而然成了焦點，直學設計以台灣抿石子的技法製作中島作為櫃台及陳列使用，利用簡單質樸的材質作出差異，也試圖模擬出了日式禪意的意象，店中所使用的九州器皿商品以及各式柚子食品，包含柚子酒、調味品等就放在中島及高空層架上，像是店內簡單清淡的餐點上淋上酸酸的柚子醬料，恰到好處地帶出空間自然的美好風味，給人回家一般的安心感受。

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期

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