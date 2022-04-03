韓國如山如迷宮的迷幻住宅

【撰文｜Nina you 圖片來源｜Jong Oh Kim, Sergio Pirrone, Jeong Sik Mun,金孝晚建築事務所,韓國,2013】

說到韓國住宅文化，他們老一輩的人深信風水地理，崇尚與自然調和、重視自然變化，一切與「自然」共存，相信身在其中的人能獲得平和，追求更美好的居住空間。

韓國政府於二十年前在江南規劃了低層住宅區，整區皆為兩層樓以下的住宅。多年後其中之一的屋主將舊屋拆除，並請金孝晚建築事務所打造了與周邊住宅截然不同的設計，創造屬於自己的養生宅。

兼具理性與感性，韓國傳統文化融合於建築

屋主強調生態空間的建構，希望同時注重隱密性與安全性外，將韓國傳統元素融入其中，如同現代版韓屋。設計師運用前院、屋頂、屋簷、石砌圍牆等打造向內的空間去營造隱密感，外牆使用深色加強對外距離感，內牆漆上白色放大明亮感，打造傳統韓屋也擁有的內院，放置許多大型植物，讓臥室擁有美好視野。

建築孕育生命力，在家裡沐浴大自然

利用內院的概念提高室外空間的使用率，營造一個健康又自然的住宅空間。建築師同時將「山體」帶至建築語言裡，讓屋頂呈現多樣化形狀，看著家中屋頂如同看著起伏的山脈形狀似的，增加空間視覺上的豐富度。吸收山的動態。

運用曲線，低層住宅也擁有活潑動線

階梯亦寬又平緩，方便年老後的身體移動外，整間屋子如迴旋式的路徑，增加空間的趣味性。大量大面窗戶或玻璃面，大大地讓空間的明亮度提升，讓屋主無時無刻都與能自然共處共生，享受陽光、享受綠意。

韓國江南的現代版韓屋成為當區養生宅中知名建築設計，屋主在自宅中依然能享受自然，徜徉屋內的舒適開闊，慢慢品味生活。

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期