快訊

新竹縣+15 湖口仁慈醫院院內感染增9例

疫情燒進立法院 立委廖國棟證實：辦公室2助理確診

韓國如山如迷宮的迷幻住宅

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜Nina you 圖片來源｜Jong Oh Kim, Sergio Pirrone, Jeong Sik Mun,金孝晚建築事務所,韓國,2013】

說到韓國住宅文化，他們老一輩的人深信風水地理，崇尚與自然調和、重視自然變化，一切與「自然」共存，相信身在其中的人能獲得平和，追求更美好的居住空間。

韓國政府於二十年前在江南規劃了低層住宅區，整區皆為兩層樓以下的住宅。多年後其中之一的屋主將舊屋拆除，並請金孝晚建築事務所打造了與周邊住宅截然不同的設計，創造屬於自己的養生宅。

兼具理性與感性，韓國傳統文化融合於建築

屋主強調生態空間的建構，希望同時注重隱密性與安全性外，將韓國傳統元素融入其中，如同現代版韓屋。設計師運用前院、屋頂、屋簷、石砌圍牆等打造向內的空間去營造隱密感，外牆使用深色加強對外距離感，內牆漆上白色放大明亮感，打造傳統韓屋也擁有的內院，放置許多大型植物，讓臥室擁有美好視野。

建築孕育生命力，在家裡沐浴大自然

利用內院的概念提高室外空間的使用率，營造一個健康又自然的住宅空間。建築師同時將「山體」帶至建築語言裡，讓屋頂呈現多樣化形狀，看著家中屋頂如同看著起伏的山脈形狀似的，增加空間視覺上的豐富度。吸收山的動態。

運用曲線，低層住宅也擁有活潑動線

階梯亦寬又平緩，方便年老後的身體移動外，整間屋子如迴旋式的路徑，增加空間的趣味性。大量大面窗戶或玻璃面，大大地讓空間的明亮度提升，讓屋主無時無刻都與能自然共處共生，享受陽光、享受綠意。

韓國江南的現代版韓屋成為當區養生宅中知名建築設計，屋主在自宅中依然能享受自然，徜徉屋內的舒適開闊，慢慢品味生活。

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期

延伸閱讀

好萊塢規格《柏青哥》！男神李敏鎬攜手奧斯卡女配尹汝貞 重現百年家族史詩

本土境外雙創新高！邱政洵：疫情大爆發 快訂軟著陸計畫

南韓機構：中國崛起引發原材料供應風險 威脅韓半導體等產業

温昇豪升製作人砸億元拍「整形」 關心朱芯儀：很勇敢

相關新聞

新竹日式家庭料理 用多層次綠意堆疊空間暖意

商業空間不必總是冰冷，新竹護城河旁 Pomelo's Home 柚子餐廳，提供日式家庭料理將帶著微酸清爽的柚子入菜，搭配來自九州的器皿裝盤，空間以白色調為主，佐以木質調的自然溫度，讓客人擁有像是來到日本友人家中用餐的舒服體驗。

韓國如山如迷宮的迷幻住宅

說到韓國住宅文化，他們老一輩的人深信風水地理，崇尚與自然調和、重視自然變化，一切與「自然」共存，相信身在其中的人能獲得平和，追求更美好的居住空間。 韓國政府於二十年前在江南規劃了低層住宅區，整區皆為兩層樓以下的住宅。多年後其中之一的屋主將舊屋拆除，並請金孝晚建築事務所打造了與周邊住宅截然不同的設計，創造屬於自己的養生宅。

沙發擺設10個小訣竅 居家風水幫你增添好運勢

你相信風水嗎?無論你相不相信，風水是一個博大精深的文化，相信好的風水能幫你趨吉避兇、招財增好運，所以從房屋擺設、店面位置、甚至是墓地挑選，都與風水息息相關，今天要跟大家淺談客廳中沙發擺設的幾個訣竅，解決生活中的小困擾，同時又能改善客廳風水擺設，增添好運勢！

墨爾本向著陽光的溫和小屋 映視美好通透感

一對夫妻退休後終於搬進七年前買下的百年老屋，整體建築通透感強烈，天氣多變的墨爾本，讓設計的Roam Architects費了一大功夫。屋主希望能打造光線充足又寬敞的空間，讓居家環境能夠成為自己的放鬆天地。

台中電影主題膠囊旅店 影城變身設計旅館

鄰近台中火車站，著名的東協廣場一帶剛好身處於在新舊文化中轉變發展的心臟位置，保留了老台中風景，也因為外籍勞工的聚集注入了不一樣的異國氛圍。在廣場四樓，原為第一影城位置，現在延續前身電影院的朝氣，則是一間以電影為主題的設計旅店「伴畔旅店」，充滿風格的住宿環境，還有方便的地理位置，讓旅客有舒服的住宿空間之餘，更能好好享受旅行的樂趣。

10招打造臥浴的好方法 營造舒適溫暖的氛圍

臥室及衛浴空間是最需顧及隱密性的私人領域，在這裡終於可以卸去所有假裝，徹底放鬆做自己。正因為如此，這兩個場域必須以人性為出發點，打造最純粹、無壓力但卻能兼顧美感的舒適設計。除了利用踩踏感溫潤的材質鋪敘空間，家具、家飾、收納的搭配及規劃都必須恰到好處，還使用者一個清淨靜謐的休憩淨土。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。