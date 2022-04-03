沙發擺設10個小訣竅 居家風水幫你增添好運勢

【圖文提供｜沙發先生】

你相信風水嗎?無論你相不相信，風水是一個博大精深的文化，相信好的風水能幫你趨吉避兇、招財增好運，所以從房屋擺設、店面位置、甚至是墓地挑選，都與風水息息相關，今天要跟大家淺談客廳中沙發擺設的幾個訣竅，解決生活中的小困擾，同時又能改善客廳風水擺設，增添好運勢！

沙發擺設｜沙發靠牆 生活安穩踏實

1.沙發擺放請靠牆

沙發靠牆就像是人找到靠山，安心有依靠，假如家中格局無法讓沙發靠牆，可擺放屏風或櫃子，打造人工牆，使人坐在沙發上時，能感受到安全感，當每個人在家中都能感到安穩踏實，就能一同扎穩腳步，齊心協力打造更好的家庭生活。

2.沙發背後不宜靠窗

沙發靠窗在風水上容易招小人，因為背對窗戶，窗外易被窺探，無法掌控背後的人事物，導致提心吊膽，心情浮躁，且沙發放在窗戶下容易受到陽光直射，讓沙發褪色甚至減短壽命，如果家中格局無法更動，建議設置窗簾遮擋。

3.沙發背後避免鏡子

在現代裝潢風格中，時常看到鏡子的元素，家中視覺更加寬敞，但是避免把沙發放在鏡子前，人坐在沙發上，容易被人看到後腦勺且會有一種隨時被窺視的感覺，導致情緒不穩，心情暴躁。

4.沙發背後不宜有水

有些人在客廳裡擺上大型魚缸，裝飾又帶財，但避免在沙發後擺放魚缸或流水裝置，水是流動不安定的狀態，靠著水代表著容易處在不安穩的狀態，可能讓你破財或是運氣不順，所以避免在沙發後擺放有"水"物件。

沙發擺設｜沙發位置 風水挑選有心機

1.沙發上方避免橫樑

在風水上常聽說床頭不要放在屋樑下，沙發也是如此。人坐在沙發上，頭頂如果遇到橫樑，容易產生壓迫感，除了影響心理狀態也導致在社會工作上受人壓迫牽制，有志難成。

2.沙發不宜面向廁所及廚房

沙發是主人與客人的交流之地，如果沙發朝向廁所及廚房，廁所的潮濕異味以及廚房的油煙味，都會直衝沙發上的人，容易影響雙方情緒，導致交流不順。

3.沙發不宜背對或直面門口

大門與沙發相對會形成風水中所說的「沖煞」，室外的氣流會從大門直沖沙發，影響人的運勢，避免讓沙發與大門擺放成一直線，如果無處安放，就在兩者之間擺放櫃子或屏風遮擋，這樣就能解決對沖的問題了。

沙發擺設｜沙發小細節 改善日常體驗

1.沙發保持乾淨整潔

沙發上要定期清潔，不讓衣服雜物堆滿沙發，當沙發堆滿物品，導致無法在沙發上好好休息放鬆，除了降低生活品質也降低家人彼此聯絡感情的機會，在風水上也會擾亂客廳磁場，影響人的運勢，所以保持沙發整潔是很重要的。

2.沙發上不宜有直射燈光

為了提高客廳的明亮度安裝了燈飾，太接近沙發上方以及直射的光源，都會造成沙發上的人感到不適，燈光直射的灼熱感會導致情緒緊張、心神不寧甚至傷害眼睛。

3.附近擺放綠意植栽

在沙發旁擺放植栽不但能點綴視覺空間，還能增添運勢，沙發背後沒有實牆可靠，可擺放大型植栽輔助，建議種植闊葉植物才能招財添運， 遇到屋樑也可擺上開運竹，節節高升，化解橫梁壓頂。

沙發先生家居｜舒適沙發 美好生活

家裡的格局、沙發擺設位置以及裝潢設計都能以風水知識作參考，可說是與我們的生活密不可分，但是美好生活還是需要家人們一同努力維繫感情，風水只能是錦上添花，只要平時多關心家人，互相包容體諒，就能增進彼此情感，再透過風水擺設就能讓家庭生活更加幸福圓滿。

沙發先生家居在北中南都設有體驗館，擁有自己的沙發工廠，不必擔心沙發來路不明，品質有保障！打造明亮舒適的百坪空間，客製化沙發滿足您的需求，讓專業親切的人員為您服務，力求給每一個客人都有最棒的沙發體驗！

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期