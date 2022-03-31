墨爾本向著陽光的溫和小屋 映視美好通透感

【撰文｜Nina 圖片來源｜Tatjana Plitt、dwell】

一對夫妻退休後終於搬進七年前買下的百年老屋，整體建築通透感強烈，天氣多變的墨爾本，讓設計的Roam Architects費了一大功夫。屋主希望能打造光線充足又寬敞的空間，讓居家環境能夠成為自己的放鬆天地。

木材與石紋交錯，刻劃場域中的自然之氣

Roam Architects在住宅中設計了通風設施，木屋頂、雙向壁爐到延續到後方庭院的大片玻璃窗，讓這棟小屋大大地增加它的透明度。以柔和色調作為整體屋體調性，白色、木頭色，交雜著石材地運用，更有一種森林之感。

屋主將擴建的後院成為居家生活重點，他們能花更多時間沐浴在陽光底下，而屋內，則希望保留原有的兩間臥室，並增加一個單獨空間作為圖書室，讓他們的大量藏書有地方好好安放。

Roam讓空間採開放式設計，廚房中島成為一個家的中心，無設限的面對各個區域，木材版搭配著灰色大理石檯面，銜接白磚的疊牆，大面窗戶灑落陽光，室內瞬間營造出了如花園般的體驗。

與陽光共處，堆砌生活慢時光的美好

這棟屋子也是這對夫妻退休後的休憩小屋，整體調性更是呈現了一種平靜氛圍。

在屋頂，運用了短木板去拼貼，想營造出如帽子般的外觀設計。而旁邊運用白色鋼管的排列，下方以白磚呼應屋內的白磚碟牆，放上了戶外烤架，為側院定義出了新空間。讓屋主們以後也能夠在這裡種植藤蔓，讓藤蔓在這恣意沿著鋼管線條生長，更可以自然地替側院打造遮蔭。

屋中雙折門之間設計的壁爐在屋內或屋外都可使用，讓這對退休夫妻即使在冷天中，也能在後院享受星空，屋內並無太多階梯設計也是為養老後的生活提前準備，在這柔和調性的場域中細細享受生活慢時光。

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期