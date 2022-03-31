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台中電影主題膠囊旅店 影城變身設計旅館

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文編輯｜Eason 圖片提供｜HOTEL HALF 伴畔旅店, THEWE ART&DESIGN 樂藝藝術設計】

鄰近台中火車站，著名的東協廣場一帶剛好身處於在新舊文化中轉變發展的心臟位置，保留了老台中風景，也因為外籍勞工的聚集注入了不一樣的異國氛圍。在廣場四樓，原為第一影城位置，現在延續前身電影院的朝氣，則是一間以電影為主題的設計旅店「伴畔旅店」，充滿風格的住宿環境，還有方便的地理位置，讓旅客有舒服的住宿空間之餘，更能好好享受旅行的樂趣。

「伴畔旅店」面積近 2000 坪，以電影為主題提供 120 間房型、兩間膠囊房型，提供單人、雙人及四人房型選擇，除了房間內提供了基本設備外，這裡也設有健身房還有交誼廳空間，提供一處體驗兼具娛樂性與想像的住宿空間。飯店在視覺上設計的相當用心，與藝術團隊「THEWE Art&Design; 樂藝藝術設計」合作，從電腦 3D 繪圖到製作完成，耗時半年多的時間，以「夢遊伴畔」為概念，用蒙太奇電影手法的畫面拼貼、剪輯、錯視的交替運用，創造出奇幻的空間視覺。

設計團隊在旅店大廳的作品就讓人驚艷，在大廳 8 米高的挑高空間中，打造如電影膠卷的櫃台，並且在挑高區四面牆搭建起電影工業的視覺場景，大綱架結構延伸到最高處是齒輪的運轉，象徵旅店穩健的一顆心臟。而大廳裡的「工藝浮雕區」，以夢遊為主軸，引領住客在這回字型的結構裡展開一段旅程，作品在每個區塊都能感受到飽滿的工藝溫度，遠觀會感受到大規模手工作品的震撼，近看則會沉浸於每一道筆跡和細膩的小故事。而在連接於挑高區的這道牆，畫面結構延續挑高區的大綱架，形成一個異材質虛實呼應的關係，機械齒輪之間的默契，在兩個區域間運轉，也使這兩件大型作品的關係合而為一，使故事的串連無違和感。

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期

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