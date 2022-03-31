10招打造臥浴的好方法 營造舒適溫暖的氛圍

【撰文｜Living 編輯群 圖片提供｜成舍特刊】

臥室及衛浴空間是最需顧及隱密性的私人領域，在這裡終於可以卸去所有假裝，徹底放鬆做自己。正因為如此，這兩個場域必須以人性為出發點，打造最純粹、無壓力但卻能兼顧美感的舒適設計。除了利用踩踏感溫潤的材質鋪敘空間，家具、家飾、收納的搭配及規劃都必須恰到好處，還使用者一個清淨靜謐的休憩淨土。

第一招：畫龍點睛的線條設計

臥房大面積汲取木質元素，分別以深淺色系不一的木質板材創造立面，作為臥眠區與書桌的分界，床頭背牆的深色立面運用溝縫設計拉出直線，延伸整體視覺高度，也彰顯俐落內斂的個性風情，為空間增添現代人文逸趣。

第二招：歐式浮雕貼花 營造古典法式情調

純白色的大床對比床頭一抹深藍，簡約四腳基座襯出輕盈場域，四周立面與櫃體以白色調與對稱的歐式浮雕貼花營造清新古典，搭配華麗金屬垂墜燈具，點亮全室優雅法式情調。

第三招：利用乾燥玫瑰色 打造夢幻少女風

想在臥房中融入綺麗的少女氛圍？就用近年來最流行的「乾燥玫瑰色」鋪敘臥房！優雅的霧面質地轉化在牆面及衣櫃間，營造出甜美浪漫的視覺感受，搭配古典的收納櫃與頂天深櫃，將大量衣物、化妝品收入其間，在垂墜燈飾的襯托下，打造最適合女性的風格臥室。

第四招：善用精緻窗景 形塑日光美宅

臥房裡以淡雅線條、清新色調及碎花壁紙打造床頭背牆，將春天的浪漫氣息渲染開來，融入對稱的窗型收納櫃，打造別具設計的收納機能，也成為空間內一抹美好端景，獨特的扇形開窗設計織就臥式優雅古典的風情，讓人如同置身溫室，盡情享受日光洗禮。

第五招：淡雅宜人的色系 圍塑靜謐生活質感

採光充足的主臥房，以淡雅宜人的色系鋪陳與原木質材內外呼應，因應斜面三角開窗，搭配刻意不對稱的床頭造型、金色吊燈、舒適臥榻等，涵融當代不規則的審美逸趣，帶來靜謐美好的生活質感。

第六招：複合磚材趣味混搭

衛浴牆面利用富有潑墨韻味的磁磚鋪陳。地板則以趣味復古花磚拼貼，兩兩相襯出別緻的美學氛圍。淋浴間內一抹深藍色磚牆，為明亮空間帶來一抹沉靜，也遞延空間的視覺景深。

第七招：雙人獨立式衛浴設計

夫妻主臥的衛浴設計，因應雙人的生活樣態，為了讓彼此都能擁有共融且獨立的洗浴場域，運用磅礡石紋面材擘劃出質感浴室，輔以成雙成對的洗手台與圓鏡，勾勒適合雙方相處的美好生活樣態。

第八招：低調奢華的浴缸裝置

為營造如同精品飯店的尊榮體驗，浴缸直接打造於公共空間中。加高的磁磚地板下方巧妙安置浴缸的排水管線，呈現整體精質俐落。在木質與瓷磚的平間額外增加光源，增添美感效果，也弱化階層間的高低落差，自在而優雅。

第九招：隱形照明點亮大方氣度

衛浴採用黑白亮色為空間主色，仿大理石磁磚的細膩紋理彰顯詮釋質感品味，櫃體二側的開放層架以輕盈承載石材之重，上方天花溝縫置入溫暖燈帶，以金屬鏡框點綴，成就一室大方氣度。

第十招：穀倉門設計 遞延別緻異國情調

充滿異國情調的衛浴空間，以別緻的原木打造穀倉拉門，與淋浴間的玻璃隔間共譜層層遞進的視覺層次，地坪也以漸進的高低落差過渡場域，深處的牆面以深淺不一的灰磚成就個性端景，與門外的磚紋壁紙和諧呼應，共構一室細膩美好。

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期