最近風靡一時的沙發風格 你還沒跟上嗎？

【圖文提供｜沙發先生】

你知道合適的沙發風格，才能讓你擁有身心舒暢的生活嗎？看著精心挑選的沙發在家裡顯得格格不入卻不知道如何拯救？長期之下，視覺上的不愉快可能影響身心靈不舒服，這樣你還想將就嗎？接下來讓我們一起了解時下最流行的幾款沙發風格，或許讓你更知道如何挑選沙發喔！

沙發４款流行風格｜沙發影響整體視覺

期望空間展現出什麼風格，就不能忽略沙發的重要性，以下４種沙發風格介紹，讓你佈置環境更得心應手！

現代風格｜俐落簡約時尚感

現代風格呈現簡單帶點奢華感，以黑灰白顏色為基底搭配亮面材質，亮面材質以金屬、大理石、石英石等，讓強烈的對比色展現出冷冽及時尚感，想緩和冰冷的感覺可以搭配木質地板，讓整體增加溫暖感受。現代風的沙發上，可同樣挑選相同色系的黑灰白顏色布沙發，整體視覺符合一致性，布質沙發則能化解視覺的冷硬感。

現代風的高雅時尚可藉由裝飾品更添風采，擺放玻璃、金屬等裝飾物件，利用毛地毯、窗簾、抱枕，則讓視覺上更有溫度並增加層次感！

北歐風格｜簡潔自然明亮感

北歐風格主打簡潔明亮不失活潑，牆面顏色挑選多以黑灰白顏色呈現俐落感，且適時添加一些高飽和顏色可使空間更顯活力；北歐風格通常搭配木質地板及大量採光讓整體有溫暖、自然的感覺。想要挑選符合北歐風格的沙發，在顏色上可挑選黑、灰、白椅身搭配高飽和顏色的跳色抱枕讓整體俐落又不失活潑。

日式無印風格｜寧靜溫暖悠閒感

日系無印風格的牆面以白色、淺色為主色調，搭配木質地板呈現自然感，大量的自然採光增加空間明亮度，讓人感受溫暖、舒適。日式無印風格給人放鬆、愜意的感受，所以無印風格的沙發會選擇白色、灰色及淺色作搭配，太過銳利或花俏的顏色則不合適，讓整體風格更一致性，達到和諧、無壓迫感！

工業風格｜率性粗曠懷舊感

工業風主張原始狂放，一樣以黑白灰為基調加上一些傳統粗曠素材:水泥牆、紅磚、金屬鐵器等，整體線條簡潔流暢嶄露冷冽剛硬感；增加木質地板、舊木家具，可中和視覺的冷硬感，為整體帶來溫馨感受。工業風中的沙發，可挑選黑灰色、棕色等暗色系的皮沙發，與整體風格融合一致，皮革沙發經過使用，產生自然的龜裂及色澤變化，展現獨有的歲月紋路！

工業風格可添置天然材質作為裝飾，玻璃、石器、金屬鐵器、原木等硬件，可強調空間的狂野豪放，擺上藤編、毛毯、綠植等可為整體注入一絲溫暖氣息！

沙發風格輕鬆掌握｜挑選喜歡沙發

看完上述四種沙發風格，讓你更清楚如何挑選沙發，如何搭配空間了嗎？沙發先生家居提供多款沙發款式，不論是布沙發、皮沙發、Ｌ型沙發通通都有，顏色布料也可依照家裡的裝潢風格做出合適的搭配，決定好自己喜歡的風格後，趕快來挑選沙發吧！

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期