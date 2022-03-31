在日本博多的田野中度過餘日－不只打造住宅 更設計新生活方式養老

【2019 Good Design Award 得獎養生宅 撰文｜Jocelyne Lin 圖片提供｜KATIS建築設計事務所】

與台灣一樣，日本早已步入高齡化社會，作為高齡化最快的國家之一，近年來在社群上也迸發出這樣的一個詞彙──「終の棲家」，在人生的下半場，我們應該要住在什麼樣的房子終老？由主持KATIS建築設計事務的石川厚志所操刀，這間位於田野間的住宅「Legame」，或許能提供我們一些靈感。

座落博多的奥座敷阡陌相交的稻田之中，這棟宅邸的屋主本長年居於此地，然而孩子們都長大獨立了，變成只有夫妻相伴的生活，石川便以「在長年居住的地方以新的樣態生活」為旨，打造既舒適又美觀的住宅，替屋主寫下美好的人生最終章。

養生宅的先決關鍵－無障礙設計

談及養老宅，不免在意其移動的方便性，針對屋主所希望的「避免有對腳造成成負擔的樓梯」、「縮短從客廳或臥室走到廁所的路線」，石川便以單層的建築結構免除上下樓梯的勞頓，也採田字形分區安排格局，無論在哪個空間都能輕易走到廁所，屋主得以在家中自由穿梭。

舒心也養眼－挑高結構提供的遼闊視野

雖有著日式建築的外觀，Legame卻有別傳統矮小的結構，天花板最高的高度來到4.7公尺，為一般日式建築的兩倍，為避免刺眼的光線直射造成眼睛不適，他加長了屋簷的長度，遮蔽夏日艷陽，引入冬日斜陽，開闊的視野也能防止眼睛退化。

走入室內，白牆與木地板為基底洋風做法，帶來了簡鍊的現代家居感，在屋子的南北側各設有一個榻榻米和室，南向的和室突出的結構提供了更多面的採光，田園的景致就像一幅在四面八方的環景畫，隨四季更迭，景致的變化也饒富趣味。而隨著視線望向天花板，節比鱗次裸露的椽子結構，讓視覺上有了節奏感，溫潤的木頭質地也增加溫暖氛圍。

最好的終老方式－在充滿羈絆的光景老去

「由於許多業主都無法清楚傳達他們真正的想望，因此我都會說『一起打造房子吧！』」石川表示他花了許多時間在前期溝通上，除了回應業主的需求，也在聆聽意見的期間同步思考哪些部分是可以做得更好的，甚至超出原本的期望。

如其名「Legame」有連結、羈絆等意涵，石川打造腹地廣大、空間舒適的住宅，讓親戚們更頻繁的聚在一起了，孫子可以在緣側玩劈西瓜的遊戲和玩煙火，庭園也提供足夠的活動空間，累了還可以在和室小睡。最重要的是，這些美好的光景在屋主夫妻的人生終章上演，化作回憶充盈在屋內，無非就是最好的最終住所。

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期