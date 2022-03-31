「紐約五人組」Richard Meier 以純淨穿透設計語彙打造台北信義計畫區「琢白」

【撰文｜王程瀚 圖片提供｜YHS DESIGN】

白色，遠比多數人想像的更為複雜。眾所皆知的光學三顏色 - 紅、綠、藍，經過精準比例混合調配之後，才能淬鍊出白色，顯見隱藏在看似樸實無華的表面底下，卻蘊含著深奧而豐富的層次。而美國建築界自70年代起便享有盛名的「紐約五人組」承襲功能主義之父 Le Corbusier 的精神，致力賦予建築最原始的機能本色，除了遵循俐落的幾何形體與結構線條之外，還經常使用白色作為主視覺的表達方式，也被稱為白派建築的濫觴。

室內室外皆可觀 大師設計的相輔相成

至於由紐約五人組中曾獲得普立茲克建築獎肯定的 Richard Meier 在豪宅林立的台北信義計畫區一手打造的建案「琢白」，在外觀上自然延續了白派主義的一貫概念，透過簡約手法展現出超越傳統認知，丰姿萬千的精采樣貌。既然建物已如此引人入勝，那麼內部設計當然也須具備大師風範，裡外對應方能相得益彰。

為此，屋主特意邀請知名的 YHS DESIGN 針對自宅進行整體規劃，並向設計師表示最主要的需求有兩個，首先是考量到與父母共住，因此務必置入通用設計的元素，打造出無障礙空間，以保護日後長輩居家安全。其次是所有的臥房都要遷移至室內四個角落且配置獨立浴室，讓使用者一開窗就能看見綠意盎然的象山或高聳入雲的台北101景觀，感受居高臨下俯瞰城市的無窮樂趣。

經過審慎思考後，設計團隊決心將自然景觀導入住家內，選擇框景語彙大方延續窗外景色，藉此形塑驚人視覺體驗，並透過開放式設計突顯空間通透感與大器典雅的生活尺度。在公領域部分，融合簡約風格及現代純淨色調，以灰階、鍍鈦金屬勾勒時尚表情，搭配天花微妙的弧形線條、色彩變化與對稱造型，將美學細節與實用機能合而為一，同時與建物產生彼此呼應的串連作用。

專注設計細節 打造宜居全齡宅

地坪選用具結晶感肌理的米色石材，並一路自梯廳延展至客廳，牆壁則選用帶有溫潤質感的木皮、皮革與壁紙加以包覆修飾，做為感知上的調和劑，再添加金屬分割線與進退凹凸面，進一步強化空間的立體效果。此外，設計師運用巨大的ㄇ字型門框劃分出無形界線，讓相近區域保有各自生活步調卻不會相互干擾，加上全區地坪採用無高低差的平整設計，一舉建構出符合各年紀家人使用的全齡住宅。

至於主臥室及次臥室、孝親房也都如屋主期待般移動至角落，而為了達到各房皆有獨立浴室的目標，所有管線、水線皆需重新調整施工，並施以妥善的防水工程處理，耗費了巨大的心力，但最終總算讓一家人即使身處不同場域，都能悠閒欣賞眼前無懈可擊的美景，也再次見證了 YHS DESIGN 多元且不受限的全方位設計能力。

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期