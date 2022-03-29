流淌於自然 山林間家的光影—加泰隆尼亞的露臺住宅

【撰文｜Nina 圖片來源｜DEL RIO BANI、ArchDaily】

位於加泰隆尼亞的Baix Emporda郊區邊緣中陡峭山丘上，有個巧妙融於自然景色的家庭住宅。由studioNOLET設計，俯瞰著被森林覆蓋的山谷，夜晚與黑暗共處，星辰與微風流動於生活縫隙。

沿著土地而上，落定家的指引

從山坡的泥土路，銜接水泥階梯，從而走向下便能抵達木作玄關，小小的壁燈成為家的指引。整棟建築被各種露臺空間組織起來，顯露出這棟房子渴望與自然和諧融入的氣質。用混凝土的格柵狀涼棚遮蔽，陽光交錯灑落在露臺上，享受陽光、聆聽微風也欣賞雨天，面對山景的變化更是讓人更能夠向內尋找意義。

在空間中，有數個面對山景的大落地窗，屋內所有空間比例大小各不相同，每個房間都設有一扇窗戶、大小適中，陽光流入室內剛剛好的充足，每一天睜開眼都是一種嶄新。

自然色調為主調，與景色調配出恬淡韻味

整體設計了不同樣貌的庭院，傳達出不同景觀框架下的視覺張力，其中，天井開口是最大的，成為整個居家空間的設計重點。

安排上使用了當地的材料作為建材，像是陶瓷、琉璃瓦等等，整棟建築以灰白色泥作為自然色調主體，並與綠色、琥珀色等的細木工製品相結合，其中也有運用較深的綠色、亮眼的黃色作為室內視覺亮點，再加上花磚或木材，整體氛圍更添溫柔氣息，巧妙而細膩地將室內與室外周圍的松樹融合了起來。

住宅設計延伸了自然元素，讓人與環境結合在一起，住宅內不同方向、不同大小的落地窗設計，使得露臺更多樣的呈現在眼前風光，露臺的牆外木紋上穿插著一塊一塊虛實交雜的格柵設計。

外牆白淨，融合著綠、棕色的質感建築安穩落在樹林中，晚上亮著黃燈，便成為山坡上的一處恬淡。

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期