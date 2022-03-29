快訊

「全聯先生」被爆大港開唱突跳進高雄港 警消、海巡回應了

北市晚間公布「海量確診足跡」 曾去南京市場、濱江市場

流淌於自然 山林間家的光影—加泰隆尼亞的露臺住宅

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜Nina 圖片來源｜DEL RIO BANI、ArchDaily】

位於加泰隆尼亞的Baix Emporda郊區邊緣中陡峭山丘上，有個巧妙融於自然景色的家庭住宅。由studioNOLET設計，俯瞰著被森林覆蓋的山谷，夜晚與黑暗共處，星辰與微風流動於生活縫隙。

沿著土地而上，落定家的指引

從山坡的泥土路，銜接水泥階梯，從而走向下便能抵達木作玄關，小小的壁燈成為家的指引。整棟建築被各種露臺空間組織起來，顯露出這棟房子渴望與自然和諧融入的氣質。用混凝土的格柵狀涼棚遮蔽，陽光交錯灑落在露臺上，享受陽光、聆聽微風也欣賞雨天，面對山景的變化更是讓人更能夠向內尋找意義。

在空間中，有數個面對山景的大落地窗，屋內所有空間比例大小各不相同，每個房間都設有一扇窗戶、大小適中，陽光流入室內剛剛好的充足，每一天睜開眼都是一種嶄新。

自然色調為主調，與景色調配出恬淡韻味

整體設計了不同樣貌的庭院，傳達出不同景觀框架下的視覺張力，其中，天井開口是最大的，成為整個居家空間的設計重點。

安排上使用了當地的材料作為建材，像是陶瓷、琉璃瓦等等，整棟建築以灰白色泥作為自然色調主體，並與綠色、琥珀色等的細木工製品相結合，其中也有運用較深的綠色、亮眼的黃色作為室內視覺亮點，再加上花磚或木材，整體氛圍更添溫柔氣息，巧妙而細膩地將室內與室外周圍的松樹融合了起來。

住宅設計延伸了自然元素，讓人與環境結合在一起，住宅內不同方向、不同大小的落地窗設計，使得露臺更多樣的呈現在眼前風光，露臺的牆外木紋上穿插著一塊一塊虛實交雜的格柵設計。

外牆白淨，融合著綠、棕色的質感建築安穩落在樹林中，晚上亮著黃燈，便成為山坡上的一處恬淡。

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期

延伸閱讀

英國設計工作室打造充滿植物 如有機體般的癌症照護中心

陡上陡下換美景相送　南投鹿谷「溪頭鳳凰山步道」還能賞翻騰雲海　

中正技擊館華麗變身「苓雅運動中心」 健身房銅板價收費

失事東航機長傳是32歲「飛二代」 女兒剛滿一歲

相關新聞

流淌於自然 山林間家的光影—加泰隆尼亞的露臺住宅

位於加泰隆尼亞的Baix Emporda郊區邊緣中陡峭山丘上，有個巧妙融於自然景色的家庭住宅。由studioNOLET設計，俯瞰著被森林覆蓋的山谷，夜晚與黑暗共處，星辰與微風流動於生活縫隙。

受建築啟發的調色盤：當代浴室環境嶄新的視覺想像

全球最具影響力的設計生活雜誌Wallpaper*，與英國頂級獨立浴缸品牌Victoria + Albert Baths，以三個不同國度風格的建築主義發想，為當代浴室環境調和出嶄新的視覺想像，讓夢幻旅程就從 「浴室色彩」出發吧！

10招打造收納的好方法 展現生活創意巧思

多數台灣人喜歡往家裡堆疊存放物品，所以想要保持家中整齊，除了要養成良好的清潔與整理習慣之外，有系統、完備的收納規劃更是居家生活不可或缺的要素。在小宅當道的現代社會中，到底該如何兼顧生活起居的舒適度與充足的收納空間呢？快來看看設計師如何因應不同空間與風格，以最貼近使用者的角度，創造功能、美學兼具的收納提案。

英國設計工作室打造充滿植物 如有機體般的癌症照護中心

由Heatherwick Studio操刀在英國里兹St James大學醫院廣場中的癌症照護中心－Maggie's Centre，採用雲杉木建構如流體般的建築，再以如樹木枝幹的造型貫穿整個空間，「與其他典型的照護中心不同，我們的目標是為飽受癌症之苦的人建造一個充滿靈魂且熱情的家。」Thomas Heatherwick表示，這也是他建造的第一個健康建築，透過自然無毒的材質，加上植物的陪伴，讓這個非凡的環境可以激勵在艱難的恢復健康路上持續努力的患者。

客廳裡的沙發越看越不順眼 原來沙發尺寸要這樣挑

客廳是一個聯繫彼此感情、社交的場所，與家人談天說笑、招待前來拜訪的客人、都會在客廳裡進行，所以客廳的舒適性與裝潢擺設就顯得格外重要，沙發可說是客廳裡的靈魂角色，適合的沙發才能為客廳錦上添花，反之則讓人覺得渾身難受，沙發的選用與搭配除了風格、顏色之外，尺寸上的挑選影響著整體的動線、空間比例及生活習慣，因此選擇適合的沙發才能讓整體空間和諧又舒適。

來份充滿男子氣的甜點 台北甜點店翻玩台味新空間

說到甜點店，腦中總是會浮現某種的預設想像，配色可能是粉嫩的、氣氛應該是優雅的，也許再用一些乾燥花或幾株多肉植物裝飾空間，多少有點誤差，但「甜點店」的模樣差不多就是循著這樣的印象在腦中一一完整。不過台北中山區一帶，甜點店「呷滴 Jiadee」卻完全不是那麼回事，藏身長安東路成排老房的二樓，旁邊是情趣用品店、樓下還是一間當鋪，像是開了個幽默的小玩笑，與「甜點店」的氣質格格不入。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。