受建築啟發的調色盤：當代浴室環境嶄新的視覺想像

【文字整理｜Eddie 圖文提供｜楠弘】

全球最具影響力的設計生活雜誌Wallpaper*，與英國頂級獨立浴缸品牌Victoria + Albert Baths，以三個不同國度風格的建築主義發想，為當代浴室環境調和出嶄新的視覺想像，讓夢幻旅程就從 「浴室色彩」出發吧！

比利時極簡主義

「浴室是蔽身之處；非常私人的空間，需要令人感到平靜和安寧。這些調色受到建築和 Victoria + Albert Baths雕塑形式的影響啟發」

－Wallpaper*主編 Sarah Douglas如是說道。

參考比利時設計和建築主義中的極簡運動，這個微妙的調色盤受到建築師 Leon Stynen 和 Juliaan Lampens 作品的啟發。帶著淺藍、亞麻般的粉彩，或石材般的灰色，擁有涼爽、平靜、柔和的特質。比利時極簡主義的調色盤參考了原始和未經處理的材料，並具有最小化、集中的效果，能帶領人們將注意力從客觀形式轉移到周圍環境的本質中。也為浴室創造柔和的恬適氛圍。

充滿著鼓動人心的鮮明色彩，是巴西現代主義調色盤的風格基調。

巴西現代主義

Victoria + Albert Baths 和 Wallpaper* 巴西現代主義系列參考了20世紀最傑出的巴西建築師Lina Bo Bardi、Paulo Mendes da Rocha和Oscar Niemeyer的作品，包括豐富、深邃的色彩，如綠色、大地色調、玻璃磚藍色，以及混凝土和半透明的色系。來自義大利移民的Bo Bardi善於將明亮與粗曠結合，特別是他利用紅色調和裝修細節來打破工業建築的灰色大面積混凝土，為平淡的視覺引入現代、圖形化的趣味性。

自信、戲劇化與大膽對比的美國後現代主義色調，洋溢著工業風格的獨特風采。

美國後現代主義

自信、戲劇性和大膽對比的美國後現代主義調色盤系列，靈感來自美國解構主義建築師Frank Gehry與Philip Johnson、Michael Graves、Robert Venturi、Denise Scott Brown等人的作品。美國後現代主義洋溢著多元化、諷刺風格和語境主義的思維，也促成這個系列色彩的創造，盈滿著強烈的工業元素和無畏對比的精神，例如：鋼、石墨、灰色、黑色、軟金色、彩色玻璃的質調。這個系列的色彩應用，能賦予浴室設計更立體的美感。

品牌介紹︱Victoria + Albert Baths

1996年創立，為英國奢華獨立浴缸代表品牌，以唯美時尚與經典恆久的造型暢銷全球。全系列產品均採用特殊專利材質－火山石灰岩（QUARRYCAST™）精心製造，此複合質材為純白色、天然的火山石灰岩以及高品質樹脂混和而成，兼具優雅色澤與堅固硬度，觸感極度溫潤，且絕緣保溫性佳，並能塑造各種優雅造型及滿足不同的尺寸設計；同時，為確保樹脂品質純正，品牌更堅持自行採購樹脂原料，百分百天然精選，只為最美好的空間而存在。

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期