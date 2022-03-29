10招打造收納的好方法 展現生活創意巧思

【撰文｜Living 編輯群 圖片提供｜成舍特刊】

多數台灣人喜歡往家裡堆疊存放物品，所以想要保持家中整齊，除了要養成良好的清潔與整理習慣之外，有系統、完備的收納規劃更是居家生活不可或缺的要素。在小宅當道的現代社會中，到底該如何兼顧生活起居的舒適度與充足的收納空間呢？快來看看設計師如何因應不同空間與風格，以最貼近使用者的角度，創造功能、美學兼具的收納提案。

第一招：多功能餐櫃設計 完備生活機能

原有的廚房空間不敷屋主使用，設計者遂在半穿透廚房及開放式餐廳間的過渡區域延伸一座結合展示層架、收納、備餐的餐櫃，不僅機能更完備，燈條設計也具有點亮空間的效果。

第二招：集臥榻座椅、收納及通風機櫃於一體

就著屋房大面開窗處規置電視牆，讓客廳座向得以攬進基地最優越的視野優勢。沿著窗緣下方安排一整列無比完整的多元量體，及臥榻座椅、收納及通風機櫃於一身，超實用！

第三招：利用色彩與造型降低量體感

儘管空間坪數有限，透過適當的規劃與顏色、造型上的安排，也能在電視牆成就足量的收納功能。懸空的工業風金屬網格地櫃，搭配樑下的開放式展示櫃，簡約又大方。

第四招：從大樑下方延伸出滿版櫃體

屋主喜歡木質帶來的溫馨感受，工作書房中遂以豐富的木元素鋪陳。為滿足大量收納需求，從大樑下方延伸出滿版櫃體，再藉由不規則幾何設計的展示架，減少壓迫並營造趣味視感。

第五招：利用畸零角 精心打造個人天地

因應每個家庭成員都有各自的喜好，設計者為私人的各式小物件一一規劃適合的收納與展示櫃，特別是利用畸零角落設置的洞洞板，成為臥室內的一大亮點，突顯房間主人風格。

第六招：挖空設計 提升收納機能

雖然屋房格局已經過妥善的配置，但仍無法改變既有結構樑柱的存在，將位在角落牆面的凹處嵌入收納櫃，適度加入挖空設計，讓心愛物件擁有展示平台，提升臥室收納機能。

第七招：修飾既有窗戶的個性設計

簡潔俐落的起居空間中，洋溢著屋主喜愛的木質馨香，素雅質樸灰調牆面上運用深黑鐵件打造開放式展示格架，點綴視覺變化也調配出獨特的風味，亦完美修飾條狀式窗戶鋁料材質的突兀感。

第八招：多功能書桌設計 化解視覺雜亂

在精巧的臥室裡，運用衣櫃、書桌、書櫃一體化的設計，不僅空間不浪費、利用率高；部分開放層櫃安置於側邊的貼心巧思，也能讓使用者好好收起文具小物或資料夾，避免視覺雜亂。

第九招：以一道雙面牆 提高公領域使用效率

在偏長形的格局裡，設計師利用一道半高電視牆為客廳與廚房成就隔間機能，同步點亮家人使用頻率最高的公共空間，而電視牆另一面還能用來作為餐櫃，提升使用機能。

第十招：二合一設計 形塑自在小角落

雖然空間坪數極為受限，設計者仍保留了一處基地開窗處規劃出半開放式書房，臥榻與靠牆書櫃二合一的設計，一圓屋主對陽光臥榻書房的嚮往，隨手拿本好書便能自在倚靠閱讀，自在閒適！

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期