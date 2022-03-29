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英國設計工作室打造充滿植物 如有機體般的癌症照護中心

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜Jocelyne Lin 圖片來源｜Heatherwick Studio】

由Heatherwick Studio操刀在英國里兹St James大學醫院廣場中的癌症照護中心－Maggie's Centre，採用雲杉木建構如流體般的建築，再以如樹木枝幹的造型貫穿整個空間，「與其他典型的照護中心不同，我們的目標是為飽受癌症之苦的人建造一個充滿靈魂且熱情的家。」Thomas Heatherwick表示，這也是他建造的第一個健康建築，透過自然無毒的材質，加上植物的陪伴，讓這個非凡的環境可以激勵在艱難的恢復健康路上持續努力的患者。

整個建築由三個如蘑菇般的量體組成，緩緩地長在傾斜的山坡上，空間中包括：諮詢室、健身房、休息室、廚房等公共空間，提供人們自由穿梭在空間中的可能性。而最具特色的植物造景邀請到景觀設計師 Balston Agius主持，採用了Yorkshire當地的原生種，即使在冬天，常綠樹木和灌木也能保持綠意。但談及空間中種植植物，總不免讓人擔心溫濕度的問題，Thomas Heatherwick因此採用了石灰泥作為壁材，因其孔洞大的特性，可以保持通風還能調節內部濕度。

令人感到溫暖的是，患者被邀請在樓梯間窗戶旁的架子放上自己的東西，讓他們能感受賓至如歸的感受，在如此舒心的環境中，患者在療養身體的同時，也能療癒心靈，或許照護機構不必都是充滿醫療器材、壓迫的矽酸鈣天花板，在「讓身體能夠自然而然感到開心」的地方，就能自然療癒身心。

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期

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