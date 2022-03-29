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客廳裡的沙發越看越不順眼 原來沙發尺寸要這樣挑

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【圖文提供｜沙發先生】

空間和諧｜沙發尺寸這樣挑

客廳是一個聯繫彼此感情、社交的場所，與家人談天說笑、招待前來拜訪的客人、都會在客廳裡進行，所以客廳的舒適性與裝潢擺設就顯得格外重要，沙發可說是客廳裡的靈魂角色，適合的沙發才能為客廳錦上添花，反之則讓人覺得渾身難受，沙發的選用與搭配除了風格、顏色之外，尺寸上的挑選影響著整體的動線、空間比例及生活習慣，因此選擇適合的沙發才能讓整體空間和諧又舒適。

挑選好沙發｜考量幾個重點

1.沙發尺寸樣式

沙發常見尺寸樣式為單人、雙人、三人、L型沙發等，首先考量家庭的使用人數、空間大小再來依照整體的裝潢風格挑選喜歡的造型款式，最終決定沙發的適合尺寸。

2.沙發大小與空間的比例

挑選沙發時，特別注意沙發體型與空間的平衡，過於龐大的沙發讓空間顯得壓迫也容易有突兀感，體型太小的沙發會讓空間顯得空虛簡陋，如何選擇適合的沙發呢？以沙發背後的牆壁作為比例尺，沙發尺寸大約是佔據整個牆壁的3/4較為剛好。

3. 挑選沙發的質量

落地型沙發和腳架型沙發，前者看起來相對沉重、高背型沙發和低背型沙發，高背顯得厚實，且高椅背遮擋整體視角使有限的空間分化的更小，整個視覺空間因而更加擁擠壓迫，大坪數空間需要穩重大方的氣質，小坪數空間需要寬敞輕盈的感受，清楚自己想要的質感氛圍，才能找到適合的沙發款式。

沙發尺寸有哪些｜挑選搭配不馬虎

單人沙發

選擇單人沙發大多是用來搭配主體沙發，常出現在傳統的ㄇ字型擺法中，單人沙發可靈活移動運用，常與主體沙發是成套配置，想要來點不同的變化也能另外選配，在大坪數空間中，單人沙發可選擇與主體沙發搭配，選擇的沉穩大器的風格造型，小坪數的客廳則可選擇剪裁俐落、輕盈的沙發外型。

雙人沙發

雙人沙發適合4~5坪數的的居家空間或是人口數較少的家庭，尺吋體型較小不過多佔據有限空間，雙人沙發也能滿足小家庭的需求，可挑選功能型款式為雙人沙發增加更多變化，也能搭配一些小椅凳，讓客人來訪或發生其他狀況時能靈活做出應變。

三人沙發

挑選三人沙發，建議空間坪數最少要在6~7坪以上，才不會導致空間太過狹窄，三人沙發對人口數不多的家庭就已經足夠，如果想增加單人椅，需要評估自身的需求及空間視野會不會太過撩亂，在大坪數空間及人口較多的大家庭，一套三人沙發可能略顯單薄，可採用3+2+1的搭配，不但平衡大空間的整體視覺，也讓每個人都擁有舒適的座位。

Ｌ型沙發

想要選擇L型沙發，要特別注意空間格局的大小以及整體的動線走向，如果客廳坪數落在10坪以上，就可挑選體型較大的L型沙發，不但襯托出整體的氣勢，同時避免空間看起來太過空虛，也能搭配不同造型的沙發或單椅，不但可以靈活運用也能做到點綴的效果。

沙發先生家居｜客製化沙發

想要挑選出一套合適的沙發，因應不同的格局，無論是大坪數空間還是小坪數空間，都需要先釐清空間的限制與自己的需求再來選擇沙發尺寸，才能幫家中搭配出看起來順眼、坐起來舒適的超棒沙發，沙發先生家居提供各式各樣的沙發款式，還有客製化服務，尺寸、顏色、布料都能修改更換，為客廳打造出一個最適合的靈魂沙發。

沙發先生家居在北中南都設有體驗館，擁有自己的沙發工廠，不必擔心沙發來路不明，品質有保障！打造明亮舒適的百坪空間，客製化沙發滿足您的需求，讓專業親切的人員為您服務，力求給每一個客人都有最棒的沙發體驗！

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期

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