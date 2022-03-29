來份充滿男子氣的甜點 台北甜點店翻玩台味新空間

【撰文編輯∣Eason 攝影∣呷滴 Jiadee, Eason, Angie 圖片提供∣呷滴 Jiadee】

說到甜點店，腦中總是會浮現某種的預設想像，配色可能是粉嫩的、氣氛應該是優雅的，也許再用一些乾燥花或幾株多肉植物裝飾空間，多少有點誤差，但「甜點店」的模樣差不多就是循著這樣的印象在腦中一一完整。不過台北中山區一帶，甜點店「呷滴 Jiadee」卻完全不是那麼回事，藏身長安東路成排老房的二樓，旁邊是情趣用品店、樓下還是一間當鋪，像是開了個幽默的小玩笑，與「甜點店」的氣質格格不入。

「呷滴 Jiadee」由三個七年級的大男孩香G、廢言、小敏一起經營，過去為高中同學的三人好友，在學校學的是模具製作，說著自己成績不是很好，調皮搗蛋的就像是校園電影裡會出現的死黨團體一般。至於為什麼會想要開一間甜點店，主事者香G表示過去是在報社擔任美術的工作，做不到一年就發現，那樣的生活並不是自己嚮往的，於是幾個人湊在一塊，香G做甜點、廢言負責飲料，時機成熟了以後，「呷滴 Jiadee」的輪廓才漸漸明瞭。

「我們店不想走一般的文青風、工業風格，我們要走不一樣的台灣味。」

60年的老房子，除了一樓持續租給當舖使用外，2、3、4 樓則閒置30年之久，從零到有百廢待興。三人經過與房東的討論後希望能保留老屋風格，做出一個帶著台灣味的空間，但這裡說到的台灣味可不是印象中的那種傳統柑仔店、紅磚厝的風格，而是透過素材的替換運用，做了改良後的「新」台式空間。

窄長的老屋空間，在邊墻打了窗，讓光線充滿室內空間；保留了一面裸露磚牆，漆上了白漆掛上了投影布幕，現在用來作為電影放映或打電動使用。吧檯的部分，本來想用小學常見的磨石子，但意外改用了帶一點現代風格的磁磚取代，營造了不同的風味。店內處處可以見到玩具、公仔，星際大戰是香G的蒐藏外，還有成堆早期的麥當勞玩具則是某位在麥當勞工作好幾年的客人蒐集，像是老朋友來家裡作客的概念，覺得很符合這間店的風格就當作伴手禮送來了。他們也從各處搜刮老家私，像是勞力士的老電子鐘、報廢的椅子、還有中南部找來的藍色木門，擁有數十年的歷史，上面褪色的春聯寫著「福」字，也是跟著木門而來，充滿時代的溫度感。

「我們的甜點店不一樣，我們做的是男子漢的甜點！」

香G說著自己其實並沒有特別愛做甜點，只是因為從小媽媽就喜歡做糕點，耳濡目染下也就開始學著做，後來工作也有需要，就這樣做出自己的心得，成了一種再自然不過的事情。一切都很直覺，只是覺得這樣好吃就做了，這樣擺盤不錯就擺了，還有店內隨時調整的甜點供應、取名也都是抱著「好像不錯」、「剛好」的概念來決定，相較於一般凡事講究的甜點店，「直接、隨興」的呷滴成就了每個有趣的細節，似乎也讓呷滴更顯得有魅力。

店內最推薦自家的紅茶生乳捲，是香G用自己南投親戚家所栽種的紅玉紅茶製作，從蛋糕體到奶油都悉心加進了茶葉，濕潤柔軟的蛋糕體每口都可以嘗到紅玉的香氣，氣韻迷人；而另一款焦糖鹽之花戚風，一口咬下是鹹香的口味襲來，戚風蛋糕的清甜香氣緊接在後，多層次口感，讓人一吃就愛上。

呷滴像是幾個男孩準備的意外驚喜，有格格不入的周遭環境，出乎意料的好吃甜點，還有絕不「文青」的熱鬧氛圍，如同店裡牆上的霓虹燈「呷滴滴 Chill 咪咪」（吃甜甜笑咪咪），來呷滴吃甜，和廢言、香G聊上幾句五四三，像來到好久不見的老朋友家裡，讓人帶著滿滿好心情。

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期