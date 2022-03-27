消費3.0時代 感受三位一體的銷售模式 - 濟南零售空間

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美國建築學者埃森曼（Peter Eisenman）曾說：「進入資訊社會，建築發生的改變，就是建築不必再像原來的建築那樣像某一種建築了。」隨著線上購物，物流交通等一系列互聯網事物的發展，線下零售空間如何才能應對互聯網虛擬空間對人氣的爭奪，提高消費群體的成單率。成為商業空間主理人與設計師都不得不面對的問題。

消費已經進入3.0時代，消費者對於產品本身的需求，正在從單一向複合方向調整。於此同時，線下零售空間也在發生著改變。過去的設計重點更多是完成商品陳列，現今的零售空間更多是圍繞場景故事主題、整合設計、主題商業商品內容等多方面出進行設計，賦予商業空間獨有的空間個性。

不求不朽，而冀其意

如果說空間是個「容器」，那麼品牌便是基於容器之上的點綴。空間的「放空與後退」除了表達美學之外更是把焦點留給了品牌與產品。作為一家進口零售業態的空間來說，這是設計師給予的最合適的商業設計邏輯模型。

這是設計師與馬來好婆家的第二次合作，在首次合作過程中，雙方通過溝通和交流就商業形式和空間業態達成了共識。零售空間不再是一個商品展示的場所，而是「場景、品牌、體驗」三位融合的零售場景化社交商業空間。設計師透過對馬來文化底色的挖掘、場景化的塑造、空間脈絡的釐清、啟動點的打造，以及地域元素的提煉等策略，來構建一個聚物聚人的零售場景化社交商業空間。商業空間定位是精準明確的，商業空間氛圍是自由舒展的，看似漫不經心的設計，實際暗藏玄機。設計師希望空間與品牌呈現出一脈相承的有機整體、相互契合的關係。

好婆家的品牌重塑基於對主理人的個人情感及品牌行業屬性的雙重提煉。從品牌起源著手從馬來西亞文化中提取國花—朱槿為核心元素表達，作為一個熱帶國家，物產豐富，為了表達品牌屬性包括產品相關的概念，設計師在此基礎上進行了大量具有「異域感」的色彩圖形提煉，並進行了扁平化表達以此帶動消費者的產品聯想與品牌調性。在空間佈局上，以朱瑾花瓣自然落下的狀態為空間結構佈局，所有的空間弧線時而連續，時而間斷，如同一曲優雅的爵士樂。馬來盛產的榴槤演變成弧線之上的大小不一的圓洞，為室內補給光線和新鮮空氣，空間變得朦朧而通透。

在材料方面，利用了牆體一體化微水泥讓各塊區域沒有明確的分割與邊界屬性，各塊區域都能轉化成可以滿足3.0時代的消費者的購物、社交功能區，遊走其中的消費者能感到輕鬆與自在。

不求不朽，而訴其情

馬來好婆家的主理人是一位來自馬來西亞的中國媳婦，她對產品的精益求精深深打動了設計師。基於雙方信任的合作與協商，在空間設計中，設計師不僅滿足了場景化社交化的設計訴求，還滿足了主理人的記憶和情感需求。

位於空間視覺中心的裝置藝術，是整個空間最核心所在。剛柔曲直的造型除滿足裝飾功能之外，還有著更為深刻的象徵意義。山象徵著馬來西亞的紅土大陸，與山保持著微妙距離的球體，彷彿《盜夢空間》的陀螺，可看作開啟未來世界的鑰匙。空間中多處使用的深色系大理石桌是對裝置藝術中的山的呼應，為了減少大理石本身帶來的壓迫感，空間所選的大理石桌或以柔軟弧線，或以輕盈厚度來柔和地介入整個空間。散落在空間四周是由著名設計師皮埃爾·讓納雷設計的昌迪加爾椅，作為中世紀現代主義風格的扶手椅，昌迪加爾椅線條極簡且克制，很好地平衡了實用與美、現代與傳統的關係。同時，這些昌迪加爾椅喚起了對馬來西亞的熱帶情調的回想。

不同於其他零售空間，馬來好婆家所扮演的角色不是只完成零售目的，而是藉由整體空間氛圍的營造讓空間場景化、生活化、交流化，讓其更多的滿足不同需求的消費群體。以此滿足主理人後期對消費群體細分需求的深度挖掘，透過不同的產品反覆運算來滿足消費群體更深層次的需求。同時，空間還承載著主理人的記憶與情緒，而這些記憶與情緒如空氣一般，渲染著整個空間，讓特定人群依附於實體空間所產生的獨特、具有黏連性的「社區感」，而這種設計無疑是成功的。

首席設計师: 林嘉诚 蔡泫娜

攝影師：劉星昊_言隅建築空間攝影

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期