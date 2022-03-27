皮沙發VS布沙發 到底選擇哪種沙發更適合我呢？

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布沙發、皮沙發哪一種好？

到了家具展場，看到各式各樣的沙發，布沙發、皮沙發，每一款都是那麼的精緻有特色，好想把他們都帶回家，但是你知道自己適合什麼樣的沙發嗎？可不要看著漂亮就隨便做決定，了解布沙發、皮沙發的優缺點，才能更知道自己適合哪一種布料。

挑選布沙發｜活潑明亮、選擇多樣

布沙發優點

1.布種材質多樣

布料材質有很多種，有亞麻布、絨布、棉麻布、貓抓布、涼感布等等多種選擇，每一種布料呈現的功能、面貌都不盡相同，能夠很好地搭配不同的裝潢風格。

2.顏色選擇繽紛

為什麼比起皮沙發，布沙發顏色就更為繽紛多彩呢？因為布料材質相對容易染色，創造出的顏色多到讓人選擇性障礙，清新明亮的水藍色、可愛溫馨的粉色，都能為空間增添不同的感覺。

3.擁有多種功能

隨著科技越來越發達，研發出許多優質的布種，透氣柔軟的棉麻布、耐磨防抓的貓抓布、冬暖夏涼的涼感布，多款布料材質讓你盡情選擇，有些布料同時還有防潑水好清潔的特性，除了增加不同的功能也要打破大眾對於布沙發的刻板印象。

4.價格相對親民

挑選沙發時，如果沒有特定的喜好加上預算有所考量，可以選擇價格相對親民的布沙發，比起價格較昂貴的皮沙發，布沙發在材質、顏色及功能上都能提供更多選擇。

布沙發缺點

1.布料縫隙多、容易積累灰塵、塵蟎

一般的布料材質與皮革相比，因為編織的方法所以相對有更多縫隙，沒有定期清潔之下，久而久之就會積累灰塵、塵蟎，但是在科技的進步下，也有好清潔抗髒污的布料可以選擇，搭配定期的清潔與保養，布沙發也能保持原有的乾淨與舒適。

2.透氣性相較弱一點

有一些布料因為增加不同的功能，編織方法較為緊密紮實，影響布料的透氣效果，所以面對各種不同功能的布料材質時，可能要做出一些取捨，釐清自己對於沙發的需求是什麼，才能找到適合的沙發。

3.沾染污漬不易清潔

布料的特性因為容易吸水，所以不小心潑灑醬汁飲料時，液體可能會快速滲透內部，留下難清理的污漬。想要避免這種情況，可以選擇表面有做過特殊防潑水處理的布料，液體會在沙發上呈現水珠型態，只要用抹布擦拭就能做好清潔。

挑選皮沙發｜時尚優雅、高貴質感

皮沙發優點

1.皮革質感自然細緻

皮革材質可大致分成幾種類別，但總括來說原料都來自精心維護的天然牛皮，真牛皮的沙發，來自最天然的原料，最少的加工程序，質感滑順、柔軟細緻，呈現自然的觸感，喜歡皮沙發的人都夢想著擁有一套柔軟舒適的真牛皮沙發。

2.色澤款式優雅、穩重大方

皮沙發呈現的顏色雖然不如布沙發多樣化，通常選用米色、咖啡色等暖色系，色澤較為低調溫馨、款式典雅氣質，家中客廳選用皮革沙發能夠呈現穩重大氣不張揚的感覺。

3.自然皮革透氣良好

如果選用苯染皮作為沙發的外皮，這種皮革原料受到精緻的照料，不需經過繁雜的加工程序，上面的毛孔還未被塗料大量覆蓋，所以由這種皮革做出來的沙發，透氣性極佳，坐久也不會感到悶熱黏膩。

4.皮革較容易清潔

一不小心打翻飲料，皮沙發本身擁有一定防潑水的功能，只要及時拿取抹布擦拭就能除去污漬，而且皮革材質的特性不容易黏附棉絮、灰塵等髒污，比起布沙發清潔更容易。

皮沙發缺點

1.皮革保養不易

選擇真皮沙發，日常使用要特別小心，遠離尖銳物品，一旦受到刮傷就會留下痕跡，並且需要定期保養沙發，但是挑選的保養用具及方式都要特別研究再進行保養，越是天然的皮革沙發，越是要小心呵護，才能保持皮沙發原有的漂亮光澤。

2.布料、顏色選擇性少

相比布沙發的五彩繽紛，皮沙發的材質及顏色選項不多，款式也較普遍中庸，沒有太多針對不同功能製造的皮料，皮革以加工的程序多寡，大致可分苯染皮、半苯染皮、塗料皮和合成皮，不同的皮料有著不一樣的觸感，對待的保養方式也大不相同。

3.價格相對昂貴

因為真皮沙發原料來自天然的牛皮，因此在價格上相較布沙發來得昂貴，越是少量加工的沙發，預算就要拉的越高，所以想要挑選一套舒適質感的皮沙發，可能需要在皮沙發的材質及預算上做抉擇，選擇一個適合自己的皮沙發。

沙發先生家居｜提供多款精美優質沙發

看完布沙發及皮沙發的優點、缺點的比較，是不是讓你更知道自己到底適合什麼樣的沙發呢？沙發先生家居提供各式各樣的沙發款式，且貼心客製化服務，讓你能更改沙發尺寸、顏色、布料，喜歡天然透氣的苯染皮、防抓耐磨的貓抓布或是防潑水好清涼的涼感布，這裡都能滿足妳喔！

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LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期