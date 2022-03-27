「喜歡保留點餘裕的生活空間」──有著綠色瀑布的主編宅

【文字整理｜Jocelyne Lin 圖片提供｜Chia Nung】

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台北市文山區｜22-24坪｜30-40年雙拼老公寓｜2房2廳2衛浴

家的樣貌反映著人們的生活百態，有一百種生活就有一百種家，這回我們來到到生活風格媒體 EVERYDAY OBJECT主編Chia Nung的家，身為一位編輯，平時就接觸大量風格事物，加上天秤座凡事講究的個性，在邊看邊寫也邊買的過程中，哪些傢俱或物件會為她所選？就讓我們 open Nung 宅，一探究竟！

Q1： 您喜愛的室內風格？

沒有偏愛的室內風格，我認為室內佈置應該因地制宜，跟屋外空間（陽光綠意等）有蠻大關係。但我喜歡保留點餘裕的生活空間，像是書櫃不擺滿剛剛好的書、層架間有留白之處。因為是租屋關係，且傾向購買方便移動且耐用的傢俱，未來也應該如此。

Q2： 旁人如何形容你的家？

很多綠色植物、溫馨

Q3： 裝修、佈置資訊和靈感從何而來？

工作、朋友、雜誌、書籍、IG。

因為自己熱愛購物，有關注的生活品牌三不五時就會看看。

有時候不知道傢俱怎麼擺放時，看品牌 IG 或是品牌被 tag 的照片，就能獲得很多靈感。

Q4： 家中最滿意的空間？

目前稱之為書房的地方，可能是因為家中書籍主要收納於此，但實際上它的功能很多。朋友來訪會在這裡聊天、打麻將，自己在家則會在這裡看書、工作。家中室內植物幾乎集中在這區，因為西曬很強，陽光充足。算是這個家中最難定義功能也最有機的區塊。

Q5： 裝修、佈置過程中最有趣或印象深刻的事情？

在外地唸書起，至今曾承租過四個房子，目前是第四個。個人租屋上的習慣就是房東留下的物件，若是不喜歡就會拆掉或丟掉（當然會先諮詢房東意見），幾乎不會因為物件尚可使用就留著。

很幸運的是，剛租這屋子時房東正好大整理完，廚房與浴室硬體都是全新，雖然格局不盡理想，但搬進來要做的只剩佈置了！拆換的只有書房原本的「拉門」，初期搬進時就把那龐然大物拆下，換上更軟性、視覺也輕盈的白色布簾。

傢俱配置大概半年換一次，因為時常覺得動線可以更好！

Q6： 給同樣想要佈置家裡的人哪些實用性建議？

多看多挑，盡量買可以帶走且使用超過五至十年的傢俱。真的喜歡的物件，無論搬到哪邊都會一直想擁有吧！

Q7： 推薦的裝修或傢具品牌？

IKEA、無印良品、特力屋。

LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期