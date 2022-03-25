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貓咪需要「三層樓」 讓住宅貓化成理想空間
【撰文｜Nina you 圖片來源｜Pexels】
許多人家中都希望有個毛小孩能夠陪伴自己，不管是出於需要陪伴，或是想要幫助，接受一個生命到日常空間中，是需要做許多準備的。牠需要的空間配置、活動範圍，到室內植栽是否對毛小孩有毒，一切細節都必須一再替牠考量，才能夠創造出人與動物之間和諧共處的美好場域，給予彼此平衡的休憩空間。
對人類來說有獨棟、分層的概念，對貓呢？
貓咪對分層樓是有概念的，但與人的定義並不同。一般來說，在一間住宅中，貓咪需要有「三層樓」的空間，並不是人類定義中的樓層分隔，而是要從室內垂直空間分出三層來看。
第一層：人與貓共同行走的地板
第一層為貓與人最會密切接觸到的地方，更需要設置許多躲藏空間，讓貓能夠緊張時有地方躲藏。
第二層：桌子、沙發、床鋪等，或是牆壁上設置的貓通道
貓咪必須跳躍才能達到的第二層樓。當貓咪透過牆上層板行走、跳躍時，層板間保持適當的距離與落差，便能讓他在家更流暢的移動，與人之間的互動不打結，創造最適當的距離。
第三層：家中的制高點，如冰箱、書櫃、貓跳檯的最上方
第三層通常會是貓咪最安心的地方，不會被人們打擾，人手無法觸及，可以好好休息或觀察。通常會叫希望人不要主動將待在最高處的貓咪抓下來，以免驚動貓咪，讓牠知道在這個家是自由的、不會被強迫的、安心的。
自然而然，彼此尊重的貓咪與人，便可以好好地生活在一起。
資料參考：單熙汝《全圖解貓咪行為學》
LIVING&DESIGN 住宅美學 2.3月號2022 第138期
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